Сербов предупредили о серьезных последствиях матча с Украиной

Футбольный союз Сербии перед матчем с Украиной предупредил своих болельщиков, чтобы они соблюдали все правила поведения на стадионах, дабы избежать повторного наказания от УЕФА.

Предыдущий домашний поединок Сербии в квалификации Евро-2020 из-за поведения фанатов в игре с Португалией прошел без зрителей. Также команда наказана один матчем без болельщиков условно. Он выпал на встречу с Украиной.

Фанам запретили приносить с собой на стадион предметы, которые могут нарушать общественный порядок и наносить вред другим посетителям, баннеры с сообщениями любого содержания и пиротехнику. Кроме того, на арену в Белграде разрешено приносить только официальную символику республики Сербия, сообщает официальный сайт Футбольного союза Сербии

Ранее сербские болельщики неоднократно вывешивали баннеры так называемых республик ДНР и ЛНР.

Напомним, что матч Сербия — Украина состоится 17 ноября в Белграде. Начало — 16.00. Украинских болельщиков по договоренности между федерациями футбола Украины и Сербии не будет на встрече.

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