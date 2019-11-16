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17 ноября • обновлено в 00:07
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Сербов предупредили о серьезных последствиях матча с Украиной

2.1т
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Футбольный союз Сербии перед матчем с Украиной предупредил своих болельщиков, чтобы они соблюдали все правила поведения на стадионах, дабы избежать повторного наказания от УЕФА.

Сербов предупредили о серьезных последствиях матча с Украиной

Предыдущий домашний поединок Сербии в квалификации Евро-2020 из-за поведения фанатов в игре с Португалией прошел без зрителей. Также команда наказана один матчем без болельщиков условно. Он выпал на встречу с Украиной.

Фанам запретили приносить с собой на стадион предметы, которые могут нарушать общественный порядок и наносить вред другим посетителям, баннеры с сообщениями любого содержания и пиротехнику. Кроме того, на арену в Белграде разрешено приносить только официальную символику республики Сербия, сообщает официальный сайт Футбольного союза Сербии

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Ранее сербские болельщики неоднократно вывешивали баннеры так называемых республик ДНР и ЛНР.

Напомним, что матч Сербия — Украина состоится 17 ноября в Белграде. Начало — 16.00. Украинских болельщиков по договоренности между федерациями футбола Украины и Сербии не будет на встрече.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Украина - Сербия
Теги
сборная Сербии по футболу Сборная Украины по футболу
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Он Алекс
Он Алекс
Путин )(уйло песню петь будут ??? Ла ла ла ла ла ла Путин )(уйло........
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Dell Alex
Dell Alex
Да в чем дело? )) Наши, как обычно )) хорошо пройдя отбор с провалом солют первый же матч )) И пролетят во всех остальных )) Потому что вместо игры будут подбрасывать шапки (((
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