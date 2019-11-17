Главная Новости
17 ноября • обновлено в 06:13
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Сербия – Украина: смотреть онлайн матч отбора Евро-2020

546
Читать материал на украинском

Сборная Украины еще до финиша отбора Евро-2020 решила задачу выхода на чемпионат, однако последняя игра с Сербией 17 ноября в Белграде все равно важна для "сине-желтых".

Несмотря на превосходный общий результат (досрочный выход на Евро с первого места в группе), команде Андрея Шевченко таки придется настроиться на Сербию, чтобы добыть минимум ничью. Именно от успеха украинцев в Белграде, а также от результатов соперников зависит итоговое место Украины при жеребьевке и попадание нашей команды в первую корзину.

Новости
Украина сыграет с Германией: почему это хорошо и чего ждать от жеребьевки Евро-2020

Поэтому Украина отправляется в Белград играть первым номером, но все же не боевым составом. На нынешний сбор Шевченко не досчитался Степаненко, Зинченко, Марлоса, Коноплянки и Мораеса, что означает надобность существенно перекроить полузащиту. Зато к "сине-желтым" присоединится Малиновский, которого не было в недавнем товарищеском матче с Эстонией.

В первом матче с Сербией (5:0) Виктор Цыганков (слева) забил два мяча

В первом матче с Сербией (5:0) Виктор Цыганков (слева) забил два мяча

dynamo.kiev.ua

Сербия же до сих пор сохраняет теоретические шансы на второе место в группе, поэтому будет играть только на победу и с желанием отомстить за поражение 0:5 во Львове. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Сербия, который стартует в Белграде 17 ноября в 16:00.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА СЕРБИЯ – УКРАИНА

КВАЛИФИКАЦИЯ ЕВРО-2020. ГРУППА В

Белград (Сербия). Стадион "Райко Митич". 16:00

Главный арбитр: Бобби Мэдден (Шотландия)

Сербия – Украина – 0:0

___________________________________________________________

Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ СЕРБИЯ – УКРАИНА

Последний матч украинцев в отборе Евро-2020 в общедоступной сетке украинского ТВ покажет в прямом эфире ТРК "Украина". Также прямую трансляцию поединка осуществит ТК "Футбол 1", а в интернете за ходом игры можно будет проследить на российских вещателях "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ СЕРБИЯ – УКРАИНА

Предпочтения насчет победы в этом матче букмекеры отдают как раз Сербии – 1.82. На ничью можно увидеть котировки с коэффициентом 3,85, а вот выигрыш Украины оценивается цифрами в 4.10.

Новости
Сербия – Украина: прогноз на матч отбора Евро-2020

КТО РАССУДИТ МАТЧ СЕРБИЯ – УКРАИНА

Игру в Белграде будет обслуживать шотландская бригада рефери во главе с 41-летним Бобби Мэдденем. Помогать на линиях ему будут Дэвид Рум и Грэм Стюарт, а четвертым судьей станет Дональд Робертсон. Сам же Мэдден никогда не пересекался со сборной Украины.

Сборная Украины в последнем на сегодняшний день матче, 14 ноября против Эстонии (1:0)

Сборная Украины в последнем на сегодняшний день матче, 14 ноября против Эстонии (1:0)

dynamo.kiev.ua

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ СЕРБИЯ – УКРАИНА

Любиша Тумбакович, главный тренер сборной Сербии

– Мы максимально подробно разобрали нашего соперника, поэтому никаких случайностей быть не может. Сборная Украины намного сильнее наших предыдущих соперников. Несмотря на то, в каком составе они сыграют. Иногда труднее играть против футболистов, которые имеют мало игровой практики и стремятся показать тренеру свой уровень.

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины

– Наша команда обязана готовиться к очень серьезному матчу. Речь идет о важности этого матча для жеребьевки на будущее. Две команды завтра будут иметь разные турнирные задачи и разную стратегию игры. Для нас эта игра важна с точки зрения турнирной таблицы, а для сербской сборной – в борьбе за второе место в группе.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Сербия (4-2-3-1): Дмитрович – Миленкович, Ник. Максимович, Коларов, Младенович – Миливоевич, Нем. Максимович – Тадич, Миленкович-Савич, Льяич – Митрович

Украина (4-1-4-1): Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Миколенко – Сидорчук – Ярмоленко, Коваленко, Малиновский, Цыганков – Яремчук

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
Евро-2020 Украина - Сербия
Персоны
Андрей Шевченко Андрей Цыганков Руслан Малиновский Тарас Степаненко Александр Зинченко Евгений Коноплянка Марлос Жуниор Мораес Виталий Буяльский Виктор Коваленко Андрей Пятов Виталий Миколенко Роман Яремчук
Место
Сербия Белград
Теги
Сборная Украины по футболу сборная Сербии по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги