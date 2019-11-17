Сербия – Украина: смотреть онлайн матч отбора Евро-2020

Сборная Украины еще до финиша отбора Евро-2020 решила задачу выхода на чемпионат, однако последняя игра с Сербией 17 ноября в Белграде все равно важна для "сине-желтых".

Несмотря на превосходный общий результат (досрочный выход на Евро с первого места в группе), команде Андрея Шевченко таки придется настроиться на Сербию, чтобы добыть минимум ничью. Именно от успеха украинцев в Белграде, а также от результатов соперников зависит итоговое место Украины при жеребьевке и попадание нашей команды в первую корзину.

Поэтому Украина отправляется в Белград играть первым номером, но все же не боевым составом. На нынешний сбор Шевченко не досчитался Степаненко, Зинченко, Марлоса, Коноплянки и Мораеса, что означает надобность существенно перекроить полузащиту. Зато к "сине-желтым" присоединится Малиновский, которого не было в недавнем товарищеском матче с Эстонией.

В первом матче с Сербией (5:0) Виктор Цыганков (слева) забил два мяча dynamo.kiev.ua

Сербия же до сих пор сохраняет теоретические шансы на второе место в группе, поэтому будет играть только на победу и с желанием отомстить за поражение 0:5 во Львове. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Сербия, который стартует в Белграде 17 ноября в 16:00.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА СЕРБИЯ – УКРАИНА

КВАЛИФИКАЦИЯ ЕВРО-2020. ГРУППА В

Белград (Сербия). Стадион "Райко Митич". 16:00

Главный арбитр: Бобби Мэдден (Шотландия)

Сербия – Украина – 0:0

___________________________________________________________

Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ СЕРБИЯ – УКРАИНА

Последний матч украинцев в отборе Евро-2020 в общедоступной сетке украинского ТВ покажет в прямом эфире ТРК "Украина". Также прямую трансляцию поединка осуществит ТК "Футбол 1", а в интернете за ходом игры можно будет проследить на российских вещателях "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ СЕРБИЯ – УКРАИНА

Предпочтения насчет победы в этом матче букмекеры отдают как раз Сербии – 1.82. На ничью можно увидеть котировки с коэффициентом 3,85, а вот выигрыш Украины оценивается цифрами в 4.10.

КТО РАССУДИТ МАТЧ СЕРБИЯ – УКРАИНА

Игру в Белграде будет обслуживать шотландская бригада рефери во главе с 41-летним Бобби Мэдденем. Помогать на линиях ему будут Дэвид Рум и Грэм Стюарт, а четвертым судьей станет Дональд Робертсон. Сам же Мэдден никогда не пересекался со сборной Украины.

Сборная Украины в последнем на сегодняшний день матче, 14 ноября против Эстонии (1:0) dynamo.kiev.ua

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ СЕРБИЯ – УКРАИНА

Любиша Тумбакович, главный тренер сборной Сербии

– Мы максимально подробно разобрали нашего соперника, поэтому никаких случайностей быть не может. Сборная Украины намного сильнее наших предыдущих соперников. Несмотря на то, в каком составе они сыграют. Иногда труднее играть против футболистов, которые имеют мало игровой практики и стремятся показать тренеру свой уровень.

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины

– Наша команда обязана готовиться к очень серьезному матчу. Речь идет о важности этого матча для жеребьевки на будущее. Две команды завтра будут иметь разные турнирные задачи и разную стратегию игры. Для нас эта игра важна с точки зрения турнирной таблицы, а для сербской сборной – в борьбе за второе место в группе.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Сербия (4-2-3-1): Дмитрович – Миленкович, Ник. Максимович, Коларов, Младенович – Миливоевич, Нем. Максимович – Тадич, Миленкович-Савич, Льяич – Митрович

Украина (4-1-4-1): Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Миколенко – Сидорчук – Ярмоленко, Коваленко, Малиновский, Цыганков – Яремчук

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!