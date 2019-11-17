"Меня удивило": Шевченко спросил с футболистов Украины после игры с Сербией

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко удивлен такой провальной игрой своих подопечных в дебютах каждого из таймов.

"Почему не играли хорошо с первых минут? То же самое спросил сам у ребят. Мне вообще не понравилось начало каждого из таймов. Возможно, сказались отдельные факторы, ведь потом мы заиграли и шли вперед. Начинали неважно, допускали ошибки, при пропущенных мячах где-то зря растягивались. Но в итоге сумели перевернуть ситуацию, найти правильные пути к воротам Сербии и забить свои голы, которые считаю вполне заслуженными. Сидорчук провел очень хороший матч, Коваленко дает повод для радости", - цитирует наставника корреспондент OBOZREVATEL.

Напомним, что сборная Украины по футболу ушла от поражения в заключительном матче квалификации на чемпионат Европы-2020. Подопечные Андрея Шевченко в 9-м туре сыграли вничью с командой Сербии - 2:2.

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