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17 ноября • обновлено в 18:46
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"Меня удивило": Шевченко спросил с футболистов Украины после игры с Сербией

"Меня удивило": Шевченко спросил с футболистов Украины после игры с Сербией
Наставник дал послематчевое интервью
1.4т Читать материал на украинском

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко удивлен такой провальной игрой своих подопечных в дебютах каждого из таймов.

"Почему не играли хорошо с первых минут? То же самое спросил сам у ребят. Мне вообще не понравилось начало каждого из таймов. Возможно, сказались отдельные факторы, ведь потом мы заиграли и шли вперед. Начинали неважно, допускали ошибки, при пропущенных мячах где-то зря растягивались. Но в итоге сумели перевернуть ситуацию, найти правильные пути к воротам Сербии и забить свои голы, которые считаю вполне заслуженными. Сидорчук провел очень хороший матч, Коваленко дает повод для радости", - цитирует наставника корреспондент OBOZREVATEL.

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Напомним, что сборная Украины по футболу ушла от поражения в заключительном матче квалификации на чемпионат Европы-2020. Подопечные Андрея Шевченко в 9-м туре сыграли вничью с командой Сербии - 2:2.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Евро-2020 Украина - Сербия
Персона
Андрей Шевченко
Теги
Сборная Украины по футболу сборная Сербии по футболу
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Pooh Vini
Pooh Vini
Это вам не 1:4 в домашнем матче
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