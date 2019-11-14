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15 ноября • обновлено в 00:51
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Сербия - Украина: где смотреть онлайн отбор Евро-2020 - расписание трансляций

Сербия - Украина: где смотреть онлайн отбор Евро-2020 - расписание трансляций
Поединок состоится в Белграде
1.2т Читать материал на украинском

В воскресенье, 17 ноября, сборная Украины по футболу проведет заключительный матч квалификации на чемпионат Европы-2020.

В Белграде, на стадионе "Райко Митич", подопечные Андрея Шевченко сразятся с командой Сербии. Начало в 16:00.

OBOZREVATEL проведет онлайн трансляцию матча Сербия - Украина.

Сербия - Украина: где смотреть онлайн отбор Евро-2020 - расписание трансляций

Несмотря на то, что 14 октября Украина, обыграв в Киеве Португалию, досрочно оформила выход в финальную часть Евро-2020, заняв итоговое первое место в таблице, мотивация на эту битву очень существенна. Победа или ничья в Белграде гарантирует нашей национальной команде попадание в 1-ю корзину при жеребьевке финального турнира.

Увидеть поединок можно будет в прямом эфире общенационального канала "Украина" и специализированного "Футбол 1", где показ игры будет сопровождаться традиционной аналитической студией. Комментировать игру будет Андрей Столярчук.

Кроме того, трансляцию в своей эфирной сетке запланировал российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

В записи игру покажут в этот же день в 17:00 "Футбол 1", в 23:40 "Матч! Футбол 2", и в 23:50 "Футбол 2".

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Напомним, что встреча между этими сборными в 3-м туре отбора на Евро-2020 прошла во Львове и завершилась со счетом 5:0.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Евро-2020 Украина - Сербия
Место
Сербия Белград
Теги
сборная Сербии по футболу Сборная Украины по футболу
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