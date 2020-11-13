Сербия сенсационно не вышла на Евро-2020, проиграв в серии пенальти. Видео

Сборная Сербии в домашнем матче финала плей-офф за выход на Евро-2020 сенсационно уступила Шотландии в серии пенальти (1:1, 4:5 после одиннадцатиметровых).

Несмотря на статус фаворита поединка (коэффициент на победу сербов в основное время составлял 1,75), хозяева не взяли под полный контроль происходящее на поле. Они больше владели мячом, но британцы не раз опасно огрызались в контратаках.

В начале второго тайма один из быстрых выпадов Шотландии стал результативным. Райан Кристи получил мяч на подступах к штрафной площади соперников и с разворота пробил прямо в угол, после чего игровой снаряд влетел в сетку от штанги.

Сербы ринулись вперед, создав серию моментов после фланговых подач, одна из которых таки позволила им сравнять счет уже на 90-й минуте. Форвард "Реала" Лука Йович остался совсем один во время углового и легко забил с отскоком от газона.

В основное и дополнительное время командам больше отличиться не удалось, поэтому все решалось в серии пенальти. Роковую ошибку допустил один из лидеров сборной Сербии Александар Митрович, последний удар которого был парирован голкипером Дэвидом Маршаллом.

Шотландия вышла на крупный международный турнир впервые с 1998 года. На Евро-2020 она сыграет против Англии, Чехии и Хорватии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Венгрия вырвала путевку на чемпионат Европы, совершив невероятный камбэк в матче с Исландией. На 88-й минуте она уступали в счете.