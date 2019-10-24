Украинский клуб сотворил сенсацию в уникальном матче Лиги Европы

Футбольный клуб "Александрия" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы сенсационно сыграл вничью с "Сент-Этьеном".

Перед началом букмекеры на ничейный результат принимали ставки с коэффициентом 4.80, а триумф подопечных Клода Пюэля оценивали в 1.45.

Встреча бронзового призера минувшего сезона Премьер-лиги Украины и 4-й командой Франции прошла на стадионе "Жеффруа-Гишар" и завершилась со счетом 1:1, притом в игре произошел уникальный эпизод. Игрок "Сент-Этьена" с интервалом в пять минут забил и в свои и в чужие ворота.

Сент-Этьен - Александрия ФК Сент-Этьен

Все ключевые события встречи прошли в самом дебюте. Уже на 8-й минуте хозяева организовали молниеносный перевод через полполя на левый фланг, партнер зряче кинул на ход Силве, тот без помех прошел пару метров и отправил мяч в дальний угол.

А спустя 5 минут бразилец сделал необычный дубль. Третьяков покатил идеально на Ситало, Артем умудрился не попасть по воротам, за него это сделал именно Габриэл, оформив автогол.

Сент-Этьен - Александрия ФК Сент-Этьен

Сент-Этьен - Александрия ФК Сент-Этьен

В оставшееся время инициативой владели французские футболисты и больше атаковали, но украинцы смогли выстоять в защите.

Сент-Этьен - Александрия ФК Сент-Этьен

Сент-Этьен - Александрия ФК Сент-Этьен

Сент-Этьен - Александрия ФК Сент-Этьен

"Сент-Этьен" Франция – "Александрия" Украина 1:1 (1:1, 0:0)

Голы: 1:0 – 8 Силва, 1:1 – 14, автогол Силва.

Сент-Этьен – Рюффье, Дебюши, Силва, Салиба, Колодзейчак, Мвила, Ахолу (Будебуз, 46), Амума, Юссуф, Норден (Аби, 63), Берич (Буанга, 74).

Александрия – Панькив, Мирошниченко, Дубра, Пашаев, Бухал, Банада, Лучкевич (Шастал, 80), Третьяков (Бабогло, 90), Гречишкин, Ковалец (Довгий, 83), Ситало.

Предупреждения: Мирошниченко (40), Силва (49), Шастал (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом туре ЛЕ украинский коллектив потерпел поражение от "Вольфсбурга" на выезде (1:3), а во втором сенсационно сыграл во Львове в ничью с бельгийским "Гентом" (1:1).

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!