Сенсация от юных украинцев: обзор спортивных СМИ

Сенсационные результаты юношеской сборной на чемпионате Европы (U-19) и интригующий матч за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером" – эти две темы задавали тон на протяжении минувшей семидневки.

В СВОЕМ СТИЛЕ

Отчетная неделя началась с позитивной новости из Финляндии, где стартовал чемпионат Европы (U-19). Сборная Украины под руководством Александра Петракова в 1-м туре группового этапа взяла вверх над одним из фаворитов – командой Франции (2:1), показав при этом футбол очень приличного качества.

Естественно, в отечественных СМИ это событие прошло под знаком "топ". А резонанса сенсационному результату, несомненно, добавляли итоги завершившегося накануне чемпионата мира-2018, о чем упомянули многие журналисты и эксперты.

"Три дня назад Франция стала чемпионом мира, а мы ее взяли – и обыграли. Пускай на уровне 19-летних", – написал на своей страничке в "Фейсбук" аналитик Евгений Гресь. – Но тут смысл в другом. Сегодняшняя игра юниорской сборной Украины напомнила лучшие образцы нашего прежнего футбола. Быстрые атаки – это было нечто!.." (17.07.18).

Пресса сходится во мнении, что залогом успеха стала тренерская работа Александра Петракова, который, кстати, ранее трижды выводил юношеские сборные в финальную стадию чемпионатов Европы.

Для всех очевидно: наш наставник досконально изучил французов и на все сто угадал с тактикой. Футболистам, само собой, отдавалось должное за почти безупречное выполнение тренерских заданий.

Действуя по схеме 3-4-3, сине-желтые уступили сопернику инициативу, но очень успешно действовали на перехватах, максимально быстро переходили из обороны в атаку и классно использовали свободные зоны. Словом, играли в вертикальный футбол в отличие от нашей главной сборной. При этом в выпадах подопечных Петракова несложно было увидеть акцент на правый фланг – украинский тренер очень четко просчитал слабое место соперников.

"Похоже, для французов подобный стиль игры оказался полной неожиданностью. Защитники не были готовы, что украинцы будут врываться в зоны между ними, раз за разом утраивая кавалерийские прорывы", – резюмирует Андрей Фесун (footboom.com, 17.07.18).

"Стиль игры Петракова могут критиковать приверженцы тотального контроля мяча, но тренера это совсем не смущает. В плей-офф недавнего чемпионата мира команды, реже владеющие мячом, выигрывали все же чаще (девять против семи), а тут у тебя под рукой быстрые фланги и центральный нападающий, который бежит 30 метров за 3,79 секунды. Как молодой Андрей Шевченко. Ставит корпус, выигрывает позицию, хорошо открывается...", – развивает тему Евгений Гресь (zbirna.com, 19.07.18).

При этом Гресь и еще ряд его коллег отмечают очень интересный факт: несмотря на то, что французы имели преимущество в контроле мяча, команда Петракова превзошла соперника практически по всем показателям. Удары по воротам – 15:12, удары в створ – 6:4, передачи в штрафную площадь – 24:20, стандартные положения – 7:4, выигранные единоборства – 78:53, удачные отборы – 24:10, быстрые атаки – 19:14... Это – к вопросу о том, кто на самом деле играл первым номером.

Что же касается индивидуальных оценок, то в первую очередь пресса отдавала должное представителям "Динамо", которые являются системообразующими игроками в сборной U-19.

"Динамовцам досталась почти половина мест в стартовом составе, – акцентирует внимание заместитель главного редактора еженедельника "Футбол" Андрей Шахов. – Их было пятеро: Кучерук, Миколенко, Попов, Булеца, Цитаишвили. Именно Булеца, Цитаишвили, а также центральный нападающий "Днепр-1" 18-летний Владислав Супряга обеспечивали скорость в атаке. Работало все досконально!.." ("Футбол", 19.07.18).

Само собой, чаще всего в прессе упоминались Цитаишвили и Булеца, чьи голы обеспечили нам победу. Но, к примеру, популярный блогер Михаил Смоловой отдал должное и защитникам. В частности, лестную характеристику получил Денис Попов.

"9 единоборств в обороне: 4 успешных, 3 с нейтральным исходом, 2 проиграно. 9 верховых единоборств и 8 побед в них! 15 отборов и подборов! 5 перехватов! 0 (НОЛЬ) (!!!) передач назад! А 30% передач в третью зону! Над точностью можно поработать, но и 46% это уже прилично при том стиле игры, что есть.

Ребята, у нас реально растет сильный защитник. Это как Хачериди, но по футбольному умнее и с первым пасом! Просто джек-пот! И, думаю, схема с тремя центральными защитниками у Петракова имеет истоки именно в умениях Дениса", – цитирует Смолового "Динамомания" (dynamomania.com, 19.07.18).

Между тем, пятеро динамовцев вышли на поле и в матче второго тура Евро-2018 (U-19) – против сборной Англии. На сей раз победить не удалось – ничья 1:1. Но, как отметили СМИ, выглядели наши и на сей раз очень достойно, сумев отыграться благодаря вездесущему Супряге, который буквально затерзал фактурных британских защитников своими стремительными перемещениями.

"Сборная Украины в очередной раз предстала, прежде всего, как команда, которая знает, чего хочет на поле – в восьмом официальном поединке подряд она уступает своим соперникам по владению мячом, но никак не в контроле игровой ситуации. А еще – в характере. Достаточно сказать, что в шести поединках квалификационных раундов украинцы одержали три (!) волевые победы", – акцентировал внимание Сергей Козлов (zbirna.com, 21.07.18).

Подобные оценки СМИ вполне можно воспринимать еще и как посыл Андрею Шевченко, который на днях подписал с ФФУ новый контракт сроком до 2020 года. Ведь его попытки привить нашей главной команде игру в "контроль мяча" за минувшие два года ни к чему не привели. Подопечные Шевченко безнадежно вязнут в поперечных передачах, крайне редко доводя дело до обострений. А тут – наглядный и очень показательный пример, как использовать сильные стороны украинских футболистов и выжимать из них максимум.

УСПЕХ ВОПРЕКИ

Подводя итог первым двум матчам сборной Петракова на Евро-2018, СМИ напоминают: изначально тренер говорил о задаче занять пятое место, которое дает путевку на ЧМ. Но теперь, конечно, планы более смелые – у наших юношей есть шанс побороться за медали.

"Для попадания в полуфинал турнира сборной Украины будет достаточно не проиграть в последнем туре туркам, которые уже утратили шансы даже на третье место. Этот матч состоится в понедельник, 23 июля", – уточняют журналисты "Футбольного клуба" (footclub.com.ua, 20.07.18).

Впрочем, как бы сборная Петракова не завершила свой путь на Евро-2018, ее матчи против Франции и Англии – повод для гордости и надежда на то, что у нас растет новое сильное поколение игроков. А значит, главная сборная со временем получит достойное пополнение. Как это было в случаях с предыдущими "призывами" Петракова. Именно такие нотки звучат в большинстве публикаций по теме.

Естественно, приветствовал удачный старт сборной Петракова и президент ФФУ Андрей Павелко, после матча с Францией опубликовавший поздравительный пост на своей страничке в "Фейсбук".

Только вот что характерно: пресса не склонна связывать результаты нашей юниорской команды с деятельностью федерации. Скорее – наоборот: команда Петракова, по мнению ряда СМИ, "выстрелила" не благодаря, а вопреки работе ФФУ, которая в последние годы "прославилась" наплевательским отношением к младшим национальным командам. Факты – налицо.

Можно вспомнить историю с Шапаренко, который прошлой весной попал на отборочный матч молодежной сборной против Англии в последний момент, поскольку чиновники федерации допустили прокол с визой. В тот же период СМИ писали о том, что ФФУ запретила юношеской сборной Cергея Попова (U-18) тренироваться на стадионе им.Банникова, а на тренировочный сбор эта команда отправилась без телеоператора и психолога.

Но, конечно, самый вопиющий пример – скандал со сборной U-17, которая лишилась путевки в финальную часть ЧЕ исключительно по вине руководителей ФФУ, не наладивших элементарных коммуникаций в своих подразделениях. На отборочный матч элит-раунда с сербами у наших вышли два игрока, дисквалифицированных за перебор желтых карточек. Как следствие – техническое поражение, и прощай Евро.

Кстати, во время отбора на ЧЕ-2018 сборная U-19 вполне могла оказаться в аналогичной ситуации. Но, к счастью, внутри команды нашелся человек, указавший, что у одного из футболистов перебор желтых карточек: первую игрок получил в стартовом раунде квалификации, вторую – уже в элитном раунде.

Ну и, вообще, ФФУ как-то не очень заботилась о команде Петракова в преддверии ЧЕ.

"В ФФУ в сборную U-19 не верили, не запланировав для нее контрольных матчей где-то в мае. Выручил наставник молодежной сборной Александр Головко, поступившись интересами своих подопечных ради более младших. 19-летние сыграли на мемориале Лобановского вместо U-21 против старших...", – отмечал еще до старта турнира в Финляндии обозреватель газеты "Спорт-Экспресс в Украине" Евгений Белозеров (sport-express.ua, 16.07.18).

Само собой, возникли вопросы и по поводу отсутствия в команде Андрея Лунина – безусловно, сильнейшего нашего вратаря в этой возрастной категории, который недавно подписал контракт с мадридским "Реалом". Из Дома футбола ситуацию с Луниным не комментируют. Поэтому сложно не согласится с версией, которую выдвинул Николай Несенюк:

"…Наша національна федерація просто не наважилась турбувати мадридський "Реал" з приводу Луніна. Упевнений – мадридці би спокійно відпустили гравця на тренувальний збір юнацької команди України, так само як відпустили на цей збір своїх футболістів українські "Шахтар" і "Динамо", яким, не виключено, доведеться грати проти "Реалу" вже восени в Лізі чемпіонів. Виходить, що у нашої національної федерації подвійні стандарти?.." (football24.ua, 19.07.18).

А больше всего претензий у СМИ возникло в связи с тем, что в ФФУ даже не подумали позаботиться о том, чтобы ее партнер ТРК "Футбол" или какой-нибудь другой телеканал обеспечил трансляции матчей юношеской сборной на Евро-2018.

Вот что пишет, к примеру, по этому поводу обозреватель "Футбольного клуба" Игорь Суховой:

"В случае со сборной U-19 ценители футбола вынуждены довольствоваться компьютерами, посредством Youtube оценивая голевое рвение молодых динамовцев Цитаишвили и Булецы, а также мастерство их партнеров. Кстати, нам давно рассказывают, что форвард днепрян Супряга – самый одаренный и перспективный в стране. Хотелось бы и самим оценить, но, увы, массовому болельщику приходиться верить на слово очевидцам матча. Как и оценить очередной вклад тренера Петракова в развитие национального футбола" (footclub.com.ua, 19.07.18).

Еще более жестко в адрес ФФУ по этому поводу высказался главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков.

"Черт бы вас побрал, но ведь именно этот тренер всегда, пусть и загадочным для некоторых способом, дает результат – вы об этом не в курсе?! Как можно игнорировать ТАКУЮ команду?! Одну вы уже сплавили своей говенной организацией процесса – так почему же другой коллектив вами воспринимается словно чужой? Не понимаю.

Уважаемая Федерация футбола! Вбухать чуть ли не четыре миллиона долларов (с наваром, то бишь, предположительно, лихо уворованной доляхой) в завод по переработке шин – с тем чтобы больше нечего было жечь на случай массовых протестов, но ни капельки не озаботиться рекламой, пропагандой, продвижением футбола – незачет", – выносит однозначный вердикт Франков (еженедельник "Футбол", 19.07.18).

ПРАЗДНИК В ОДЕССЕ

Очередная порция скандальных публикаций о президенте ФФУ создала не самый здоровый фон для старта сезона в Украине. Но, конечно, не испортила атмосферу праздника в Одессе, где на матч за Суперкубок Украины собрался полный стадион.

Ажиотаж не удивителен как для встречи извечных соперников – "Динамо" и "Шахтера". Как накануне отметили многие СМИ, это была их 11-я битва за Суперкубок, и снова в этом очном противостоянии вперед вышли динамовцы, одержавшие победу со счетом 1:0.

"Динамо" – чемпіон! Вітаю команду, тренерів та всіх вболівальників з 7-ю перемогою у фіналі за Суперкубок України! Дякую обом командам за достойну гру", – приветствовал киевлян с успехом и поделился мнением по поводу матча на своем аккаунте в "Твиттере" Президент Украины Петр Порошенко.

Игра, действительно, удалась. И что характерно, итог поединка не вызвал удивления или недоумения в футбольном медиаполе.

"В семи матчах против Динамо образца Александра Хацкевича Шахтер Паулу Фонсеки одержал только две победы и потерпел четыре поражения. Причем проигрывал, словно под копирку.

В победных поединках киевляне владели мячом в среднем около 40% игрового времени, но во многом контролировали тактическую ситуацию на поле", – пишет Евгений Гресь (zbirna.com, 22.07.18).

Анализируя игру, он отмечает, что "Шахтер" заметно превзошел "Динамо" по части ТТД, но треть этого преимущества обеспечила перепасовка центральных защитников с вратарем и опорником. А динамовцам, как считает Гресь, только это и нужно было:

"Уже не первый раз они наказывают соперника своим высоким прессингом. Тройка атакующих игроков киевлян в лице Артема Беседина, Виктора Цыганкова и Беньямина Вербича совершила свыше двух десятков отборов – почти столько же, сколько все футболисты горняков вместе взятые" (zbirna.com, 22.07.18).

"Понравилось, как команды начали и вообще провели матч, – вторит коллеге Тарас Котив. – Шахтер больше креативил, но не возил соперника, как это бывало раньше. Динамо показало, что не зря смотрело летом Мундиаль, где золото выиграла не самая яркая команда. Это все выросло в нервный бой, в котором голевых эпизодов было больше, чем обычно в украинском Классическом" (football24.ua, 22.07.18).

Тут, к слову, само за себя говорит количество ударов по воротам – как отметили любители статистики, их было 28 на две команды (или 17:11 в пользу горняков). При этом три пришлись в каркас ворот (дважды перекладина подстраховала киевлян и один раз донетчан).

Естественно, журналисты и эксперты внимательно присматривались к дебютантам команд. Общее резюме такое: динамовец Че Че не впечатлил, хотя игру и не провалил, а, скажем, бразильский новичок "Шахтера" Фернандо проявил себя, как остроатакующий игрок – взрывной и техничный, но слишком увлекающийся индивидуальными действиями.

Как и следовало ожидать, в центре внимания оказался Мораес, летом перебравшийся из "Динамо" в "Шахтер". Правда, о нем вспоминали преимущественно в связи с акцией киевлян перед началом игры. В связи с чем СМИ активно цитировали автора единственного гола – Виталия Буяльского:

"Если человек выходит на поле с капитанской повязкой и целует эмблему клуба, то не совсем корректно с его стороны переходить в лагерь основного соперника…Если вы не заметили, то вся наша команда не пожала руку Мораесу" (dynamo.kiev.ua, 22.07.18).

Тут пресса в целом отнеслась к киевлянам с пониманием. И практически все игроки "Динамо" получили достаточно высокие баллы за игру. В числе первых – центральные защитники Бурда и Кадар, хавбек Вербич, неутомимый работяга Беседин, и, конечно, отстоявший на ноль вратарь.

"Бойко действовал куражно. Парировал несколько прицельных ударов, великолепно сыграл после точного удара Мораеса. И не повелся на возможные провокации, коих в концовке хватало", – оценил игру голкипера "Динамо" обозреватель "Спортарены" Артур Валерко (sportarena.com, 22.07.18).

Главным же неудачником матча был признан визави Бойко – Пятов, чья потеря в собственной штрафной обернулась голом и предопределила судьбу матча.

"Динамо", получив перевес благодаря рекламе Пятовым Привоза, смогло идеально разобраться со всеми вопросами, поставленными соперником. Фонсеке есть над чем подумать, а Хацкевич может чувствовать себя чуть увереннее накануне старта в Лиге чемпионов", – подвел итог Дмитрий Литвинов (ua.tribuna.com, 22.07.18).

Впрочем, прозвучало и авторитетное мнение о том, что не следует винить в бедах горняков исключительно вратаря.

"Стоит отметить, что это не первая подобная ошибка оранжево-черных в матчах с бело-синими, – подчеркивает эксперт Александр Сопко. – Видимо, подопечные Паулу Фонсеки выводы из этого делают в теории, а на практике все повторяется и становится системным. Не Пятов виноват, а вся оборона. Часто получается так, что самый ответственный пас делегируется вратарю, это и приводит к таким роковым последствиям" (zbirna.com, 22.07.18).

Между тем, еще один нюанс, не ускользнувший от прессы, это – риторика послематчевых интервью большинства донетчан. Она позволяет говорить, что "Шахтер" так и не научился проигрывать. И о том, что у горняков выработался своего рода комплекс киевского "Динамо", о чем накануне матча за Суперкубок говорил тренер Вячеслав Грозный.

Практически во всех комментариях горняков прослеживалась попытка принизить успех соперника. А больше всех "постарался" главный тренер Паулу Фонсека:

"Шахтер" очень хорошо начал и полностью доминировал. Создали голевые моменты и дважды попали в перекладину. "Динамо" даже не добиралось до наших ворот. Однако не они провели эту атаку – мы подарили им гол… "Шахтер" уступил, будучи лучше абсолютно по всем показателям, кроме одного, – количества забитых голов" (shakhtar.com, 21.07.18).

Сложно сказать, на кого эта тирада рассчитана, поскольку победа "Динамо" сомнений не вызывала: да, в равной борьбе с примерным паритетом по голевым моментам – но счет, как говорится, на табло.

Зато слезливый спич Фонсеки натолкнул на мысли о том, что подобные слова из лагеря донецкого клуба звучат далеко не впервые.

Португальский тренер явно работает по конспектам Луческу, повторяя даже его интонации. И посылы до боли знакомы: когда проигрывает "Шахтер", то виноваты все вокруг – арбитры, поле, соперники с их неудобной тактикой, но только не тренер горняков.

"Говорить о том, что команда Паулу Фонсеки "значительно превосходила" во всех компонентах – слишком грубое преувеличение. Так можно договориться и до того, что Хорватия уничтожила Францию в проигранном финале ЧМ-2018, потому что у нее было больше ударов и лучше процент владения мячом…", – парирует слова тренера горняков Тарас Котив (football24.ua, 22.07.18).

"Фонсека не таясь вновь доказывает, что он луческу-дубль. Оказывается, счет на табло ничего не означает, главное – красивая игра его парней, значит, надо менять правило – за это и победу", – иронизирует на своей страничке в "Фейсбук" Семен Случевский (21.07.18).

И, несомненно, Фонсеке следовало бы знать простую, но мудрую истину, которую изложил его визави Александр Хацкевич:

"Владеть мячом и владеть инициативой – это еще не значит победить" (dynamo.kiev.ua, 22.07.18).

ПРЕДИСТОРИЯ ОДНОГО ПОСВЯЩЕНИЯ

Кстати, пресса не забыла отметить, что для Хацкевича Суперкубок Украины-2018 – первый трофей в тренерской карьере. И весьма символично, что этот успех совпал с важной датой в истории киевского клуба: ровно 25 лет назад президентом ФК "Динамо" (Киев) стал Григорий Суркис, со временем передавший бразды правления клубом своему брату Игорю.

"Эти два человека удерживают клуб на высоком уровне и обеспечивают нас всем необходимым. Я лично и вся команда благодарна им за то, что они вкладывают душу и сердце в ФК "Динамо" (Киев)", – сказал на послематчевой пресс-конференции Хацкевич.

Словом, всем было понятно, кому в первую очередь была посвящена эта победа. И это было абсолютно уместно, если вспомнить историю 25-летней давности, когда "Динамо" фактически находилось на грани исчезновения.

Пожалуй, наиболее полную картину тех событий обрисовал журналист "Футбольного клуба" Юрий Корзаченко в материале с красноречивым заголовком "Как киевское "Динамо" спасли от сумы да от тюрьмы".

Оперируя архивами, автор в подробностях рассказал о кризисе, в который загнал клуб нечистый на руку менеджмент под руководством Виктора Безверхого.

Цитата из газеты "Комсомольское знамя" за июль 1993 года:

"Если у клуба нет финансовой возможности полностью расплатиться с игроками за победу в чемпионате страны и розыгрыше Кубка, если в канун матчей евротурнира она осталась без экипировки, а поездка в Норвегию, где тренеры намеревались провести один из этапов подготовки, в силу тех же финансовых "затруднений", вполне могла не состояться, если в залог под кредит закладываются автомобили, автобус, квартиры и даже тренировочные базы "Конча-Заспа" и "Нивки", которые клубу не принадлежат, если на базе футболисты после тренировок утоляют жажду не "Нарзаном", не "Миргородской", а водой из-под крана и т.д. и т.д., – то на языке профессионального футбольного Запада это обозначает ни больше ни меньше – банкротство" (footclub.com.ua, 21.07.18).

Или вот – еще фактаж. Из уст Йожефа Сабо, который тогда занимал пост начальника команды:

"Пришли в "Динамо" новички. Можете себе представить – оказалось, на тренировку им выйти не в чем: нет бутс, тапочек, тренировочных костюмов – нет ничего… Приехали к себе в Кончу, еще новость – проблемы с приготовлением пищи. Почему? Потому что на всех базах закрыты динамовские счета, кругом мы должны" (footclub.com.ua, 21.07.18).

Общий долг клуба к лету 1993 года составлял астрономическую по тем временам сумму – 2 млн. 235 тыс. долларов США. И совершенно логично, что на экстренном собрании игроков и тренеров было принято решение отстранить Виктора Безверхого от должности президента ФК "Динамо" (Киев). Тогда же было образовано Акционерное общество "Футбольный клуб "Динамо" (Киев)", во главе которого стал успешный бизнесмен Григорий Суркис.

Он обязался выправить ситуацию. Ему поверили. И дальше были только реальные дела: ремонт стадиона, строительство нового учебно-тренировочного комплекса в Конче-Заспе, возвращение Валерия Лобановского, громкие победы на поле…

"За каких-то четыре сезона "Динамо" из банкрота превратилось в преуспевающий бренд европейского уровня. С суперсовременной тренировочной базой. С тренером мирового масштаба на скамейке. И с Андреем Шевченко, будущим, третьим для Киева обладателем "Золотого мяча" на острие. Впереди у них – четвертьфинал, а затем и полуфинал Лиги чемпионов, годы безраздельного властвования на внутренней арене" (footclub.com.ua, 21.07.18).

Между прочим, Суперкубок Украины-2018 – 31-й трофей "Динамо" за прошедшую четверть века.