Сенсация в Украине: результаты Лиги наций. Видео

Во вторник, 13 октября, в Лиге наций были сыграны очередные поединки 4-го тура. Центральным стало противостояние в Киеве, где сборная Украины сенсационно обыграла Испанию.

Для "красной фурии" это стало первым в истории поражение от "желто-синей" команды.

Кроме того, стоит отметить результативную ничью матча Германия – Швейцария (3:3), которая сыграла на руку украинцам.

Лига наций, результаты 13 октября

Украина – Испания 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 76 Цыганков.

Украина – Бущан, Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь, Шапаренко, Макаренко, Ярмоленко, Сидорчук (Коваленко, 60), Зубков (Цыганков, 65), Яремчук.

Испания – Де Хеа, Регилон, Рамос, Пау Торрес, Навас, Родри, Мерино (Себальос, 46), Фати (Ферран Торрес, 58), Каналес (Ольмо, 73), Траоре, Родриго (Ойарсабаль, 58).

Германия – Швейцария 3:3 (1:2, 2:1)

Голы: 0:1 – 5 Гавранович, 0:2 – 26 Фройлер, 1:2 – 28 Вернер, 2:2 – 55 Хавертц, 2:3 – 56 Гавранович, 3:3 – 60 Гнабри.

Германия – Нойер, Гинтер (Джан, 77), Гозенс (Хальстенберг, 57), Клостерманн, Рюдигер, Горетцка, Киммих, Хавертц (Дракслер, 77), Кроос, Гнабри, Вернер.

Швейцария – Зоммер, Эльведи, Шер, Родригес, Видмер, Шакири (Соу, 66), Цубер (Фернандеш, 66), Фройлер (Бенито, 85), Джака, Гавранович (Мехмеди, 75), Сеферович (Иттен, 85).

Предупреждения: Шер (29), Гозенс (36), Гавранович (50), Джака (51), Кроос (65), Рюдигер (90).

Удаление: Шер (90).

Черногория – Люксембург 1:2 (1:1, 0:1)

Лихтенштейн – Сан-Марино 0:0 (0:0, 0:0)

Фарерские о-ва – Андорра 2:0 (2:0, 0:0)

Латвия – Мальта 0:1 (0:0, 0:1)

Азербайджан – Кипр 0:0 (0:0, 0:0)

Как сообщал OBOZREVATEL, после игры с Испанией Виктор Цыганков отказался считать себя героем, а Андрей Шевченко дал откровенный комментарий.