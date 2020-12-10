Сенсация Украины: результаты Лиги чемпионов 9 декабря

Матчами в группах А, В, С и D завершился 6-й тур Лиги чемпионов сезона 2020/2021. 18 лучших команд Европы сыграли в последних поединках группового турнира.

Среди результатов стоит отметить сенсационную ничью в Милане, где чемпион Украины донецкий "Шахтер" выстоял нулевую ничью и сохранил для себя Лигу Европы.

"Бавария" Германия – "Локомотив" Россия 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 63 Зюле, 2:0 – 80 Шупо-Мотинг.

Бавария – Нойер, Зюле, Дэвис (Люка Эрнандес, 69), Боатенг (Ричардс, 69), Сарр, Сане (Штиллер, 85), Рока, Мюллер (Гнабри, 46), Дуглас Коста, Шупо-Мотинг, Горетцка (Мусиала, 61).

Локомотив – Гильерме, Магкеев, Райкович, Чорлука, Игнатьев, Камано (Иосифов, 76), Миранчук, Живоглядов, Рыбчинский (Сильянов, 88), Рыбус, Эдер.

Предупреждения: Живоглядов (60), Боатенг (64), Сане (68).

"Ред Булл" Австрия – "Атлетико" Испания 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 39 Эрмосо, 0:2 – 86 Карраско.

Ред Булл – Станкович, Ульмер, Вебер (Онгене, 90), Кристенсен, Рамальо, Мвепу (Сучич, 89), Юнузович, Собослаи (Окугава, 89), Койта (Адейеми, 79), Дака (Окафор, 73), Бериша.

Атлетико – Облак, Эрмосо, Фелипе, Савич, Триппьер, Сауль (Эррера, 64), Карраско (Лемар, 89), Льоренте (Лоди, 90), Коке, Жоау Феликс (Торрейра, 89), Суарес (Корреа, 64).

Предупреждения: Эрмосо (45), Савич (61), Рамальо (71).

"Реал Мадрид" Испания – "Боруссия М" Германия 2:0 (2:0, 0:0)

Голы: 1:0 – 9 Бензема, 2:0 – 31 Бензема.

Реал Мадрид – Куртуа, Рамос, Менди, Варан, Васкес, Каземиро, Кроос, Винисиус Жуниор (Асенсио, 74), Модрич, Родриго (Аррибас, 74), Бензема.

Боруссия М – Зоммер, Эльведи, Лайнер, Гинтер, Вендт (Лазаро, 46), Нойхаус, Крамер (Бенеш, 85), Штиндль (Вольф, 85), Эмболо (Закария, 46), Плеа, Тюрам (Херрманн, 85).

Предупреждение: Закария (88).

"Интер" Италия – "Шахтер" Украина 0:0 (0:0, 0:0)

Интер – Ханданович, Янг (Перишич, 68), Бастони (Д`Амброзио, 85), Шкриньяр, Хакими (Дармиан, 85), Барелла, Гальярдини (Санчес, 75), Брозович, де Врей, Мартинес (Эриксен, 85), Лукаку.

Шахтер – Трубин, Витао (Хочолава, 36), Матвиенко, Додо, Бондарь, Тете (Соломон, 65), Коваленко, Марлос (Алан Патрик, 64), Степаненко, Тайсон (Дентиньо, 86), Майкон.

Предупреждения: Витао (29), Гальярдини (29), Хакими (39), Брозович (61), Трубин (90).

"Манчестер Сити" Англия – "Марсель" Франция 3:0 (0:0, 3:0)

Голы: 1:0 – 48 Ферран Торрес, 2:0 – 77 Агуэро, 3:0 – 90, автогол Альваро Гонсалес.

Манчестер Сити – Стеффен, Эрик Гарсия (Стоунз, 28), Уокер, Лапорт, Аке, Фернандиньо, Гюндоган (Стерлинг, 46), Марез (Агуэро, 67), Фоден, Ферран Торрес, Бернарду Силва.

Марсель – Манданда, Альваро Гонсалес, Нагатомо, Балерди, Камара (Ронжье, 67), Пайет (Кюизанс, 67), Гуйе (Стротман, 75), Товен (Аке, 75), Сансон, Сакаи, Жермен (Бенедетто, 75).

Предупреждение: Гуйе (39).

"Олимпиакос" Греция – "Порту" Португалия 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 10, пенальти Отавио, 0:2 – 77 Урибе.

Олимпиакос – Жозе Са, Рафинья, Холебас, Рубен Семеду, Сиссе, Бухалакис, Камара (Фортунис, 35), Масурас (Ранджелович, 46), Мвила, Врусай (Судани, 73), Эль-Араби (Ба, 81).

Порту – Диогу Кошта, Сануси, Нану, Мбемба, Диогу Лейте, Груйич, Ромариу Баро (Урибе, 64), Жоау Мариу (Корона, 72), Отавио (Сарр, 80), Фелипе Андерсон (Диас, 63), Тони Мартинес (Эванилсон, 80).

Предупреждения: Нану (27), Фортунис (43), Рубен Семеду (52), Рафинья (71), Диас (75).

Удаление: Рубен Семеду (79).

"Аякс" Нидерланды – "Аталанта" Италия 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 85 Муриэль.

Аякс – Онана, Мазрауи, Мартинес (Тимбер, 90; Альварес, 90), Тальяфико (Хунтелар, 64), Схюрс, Классен, Лабьяд (Эккеленкамп, 63), Антони, Гравенберх, Тадич, Броббей (Промес, 46).

Аталанта – Голлини, Гозенс (Паломино, 79), Ромеро, Гимшити, Хатебур, Пессина, Фройлер, Гомес, де Рон, Толои, Сапата (Муриэль, 79).

Предупреждения: Гравенберх (22), Тальяфико (52), Хатебур (60), Фройлер (82).

Удаление: Гравенберх (79).

"Мидтьюлланд" Дания – "Ливерпуль" Англия 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 1 Салах, 1:1 – 62, пенальти Шольц.

Мидтьюлланд – Хансен, Шольц, Святченко, Колс, Паулиньо Силва, Каюсте, Эвандер (Мадсен, 90), Оньека (Исаксен, 63), Мабил (Андерсон, 64), Дрейер (Систо, 76), Каба (Пфайффер, 90).

Ливерпуль – Келлехер, Уильямс, Александер-Арнолд, Цимикас (Робертсон, 61), Фабиньо (Куметио, 46), Минамино, Кларксон, Салах, Кейта (Хендерсон, 61), Диогу Жота (Мане, 87), Ориги (Фирмино, 71).

Предупреждения: Оньека (9), Колс (31), Келлехер (61), Андерсон (81).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Лигу Европы пробилось и киевское "Динамо". Подопечные Мирчи Луческу на своем поле минимально обыграли венгерский "Ференцварош".