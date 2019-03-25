Сенсация от Украины в Португалии: обзор спортивных СМИ

Воодушевление, с которым после наступления паузы в чемпионате отечественные СМИ переключились на обсуждение дел в сборной страны, подкрепилось и воодушевлением самой команды.

Выхода сборной на авансцену, в предыдущий раз собиравшейся еще четыре месяца назад, в Украине действительно ждали с огромным нетерпением. Тем более, подопечные Андрея Шевченко открывали программу 2019 года не обычным спаррингом, а противостоянием с действующим чемпионом континента, начинающим защиту своего титула. Возвращение же в стан португальской эскадры Криштиану Роналду – пятикратного обладателя "Золотого мяча", лишь подогревало интерес к предстоящей дуэли.

Нулевая ничья, которой в итоге удалось разжиться украинской команде, оказалась из разряда боевых и несмотря на отсутствие голов, в какой-то мере даже превзошла ожидания болельщиков и журналистов.

ПАСПОРТ – МОРАеСА, ВЫБОР – ШЕВЧЕНКО

Топ-темой обсуждения прессой подготовки "сине-желтых" к лиссабонскому матчу стал вызов в сборную нападающего "Шахтера" Жуниора Мораеса. И в том нет ничего удивительного. Мало того, что испытывающую проблемы в передней линии команду вдруг усилил лучший бомбардир текущего чемпионата, так еще и паспортом украинским он обзавелся лишь неделю назад – 18 марта.

Понятно, что приглашение натурализованного бразильца вызывает как одобрение у одной части футбольного сообщества, так и недопонимание, даже гнев – у другой. Каждую из позиций вполне можно подкрепить крепкими аргументами, потому есть смысл взглянуть на сложившуюся ситуацию под разными углами.

Первый камень преткновения – возраст. Мораесу в апреле стукнет 32. Он – не Роналду, который и в 34 дает молодым фору в скорости. Очень может быть, для сборной Жуниор потеряет актуальность уже в следующей отборочной кампании.

"Для сборной Мораес – это ситуативное решение сложной проблемы, но, конечно, он не поможет на длительной временной дистанции. Несмотря на аподо "Жуниор", Мораес – возрастной форвард. Он – игрок под задачи на один цикл, при условии, что группу атаки сборной будут определять сыгранные с Мораесом футболисты, ведь он принадлежит к зависимым нападающим, половина успехов которых – удачное взаимодействие с подносчиками снарядов", – объективно излагает факты Артур Валерко (Sportarena.com, 18.03).

И если так, – рассуждают септики, – стоило ли огород городить? Дескать, знал ведь тренер, после Марлоса прибегающий к услугам уже второго натурализованного игрока, что это вызовет вокруг сборной ненужный ажиотаж. Знал и о негативном отношении к Мораесу болельщиков "Динамо", которое тот променял на "Шахтер", фактически обманув партнеров-киевлян. В том числе тех, с кем теперь придется выступать в сборной.

"Все зависит от того, какая цель преследуется. Если сиюминутная, сейчас надо и все, то тогда да, но если мы хотим перспективу, то надо своих воспитывать", – приводит цитату известного в прошлом футболиста, а ныне теле-эксперта Эдуарда Цихмейструка Ua.tribuna.com (18.03).

Знал ли Шевченко о приближающемся событии в жизни Мораеса или нет, он поступил так, как поступает большинство его коллег в Европе. Если исполнитель способен помочь команде здесь и сейчас, его игнорировать нельзя. 21 гол и 9 результативных передач бразильца в его 31 матче сезона – перевесили все сопутствующие сложности, очевидно, не являющиеся критическими для тренера.

Между тем, стремительность, с которой развивались события, подлила масла в огонь. И давала повод усомниться в искренности намерений Мораеса. И на это в частности, обращает внимание журналист Алексей Мацкевич:

"Мораес перед матчем с "Зарей" на прошедших выходных не только держал руку в области сердца, но и пел гимн. Все это прелестно разлетелось в СМИ с догадками о получении бразильцем нашего паспорта. Так вот что интересует: Мораес в Украине с 2012 года и, наверняка, в сборную он хотел не только последнюю неделю. Разговоры о его натурализации начались не вчера и не неделю назад, верно? Тогда почему гимн он стал петь лишь сейчас? Это можно было делать и раньше… Это не упрек в адрес Мораеса. Это лишь момент, который вызывает вопросы" (Football.ua, 19.03).

Заиграет ли в украинской сборной ее новичок, пока точно неизвестно, однако не вызывает сомнений тот факт, что одной из заинтересованных сторон украинский паспорт футболиста серьезно облегчит жизнь. Речь о "Шахтере", получившем в свое распоряжение футболиста основного состава, отныне не попадающего под лимит.

В том, что донецкий клуб в этом процессе действительно был заинтересованным участником, уверен известный обозреватель Евгений Белозеров:

"К украинскому гражданству бразильца публику готовили исподволь. Начали практически сразу, когда он перешел в "Шахтер" и заиграл. Активность в подготовке общественного мнения усиливалась по мере того, как Паулу Фонсека убеждался, что якорь украинской обороны и отсутствие классного бразильского полузащитника, каким был как минимум Фред, не говоря уже о таких глыбах как Матузалем или Фернандинью, не дает в полной мере использовать богатые возможности клуба. Да, в еврокубках нет лимита на иностранцев, но он есть в УПЛ, а играть людям нужно постоянно" (Sport-express.ua, 21.03).

"Сейчас в УПЛ действует ограничение "4+7", то есть, на поле одновременно должно быть не меньше четырех украинцев в составе. Натурализация Мораеса сделала его украинцем по всем статьям, что сразу уводит его от вопроса лимита. Плюс это открывает дончанам возможность покупки легионера именно под основу (например, центрального защитника)" – раскладывает все по полочкам Obozrevatel.com (18.03).

Теми же категориями мыслит Артур Валерко, по мнению которого натурализация "Шахтером" Марлоса, а вслед за ним и Мораеса является частью клубной кадровой стратегии.

"Шахтер" в этом сезоне провел самую масштабную за последние годы закупку бразильцев, и для них вопрос игровой практики пока приоритетный, а лимит – это определяющее обстоятельство... Каждый из них – "породистый", со стажем юношеских сборных и большими амбициями касательно европейской карьеры. Возможно, кто-то из них уже начинает свой украинский стаж, который закончится конвейерным заигрыванием за сборную – уже как игрока, абсолютно адаптированного к местному футболу, климату, реалиям" (Sportarena.com, 18.03).

Как бы там ни было, "Шахтер" действует в рамках футбольного законодательства. Мало того, снабжает сборную Украины ценными кадрами. Некая же искусственность наметившейся тенденции заставляет СМИ предъявлять претензии не клубу и не тренеру национальной команды, а футбольным властям.

Заголовок заметки блогера с ником Саппорт Локалтимов говорит сам за себя – "ФФУ прикрывает натурализацией свою лень" (Ua.tribuna.com, 19.03).

Красноречив и пост Кирилла Крыжановского, опубликованный на страничке журналиста в Facebook:

"Жуниор Мораес в сборной Украины – это приговор всей нашей футбольной системе. …Да, я против натурализации бразильцев для сборной Украины. Неважно из какого клуба. Лишь по одной причине – это попытка сгладить проблемы, а не попытка ликвидировать их причины. И какие-то относительные успехи команды это лишь ширма, за которой пропасть" (Dynamo.kiev.ua, 18.03).

Противники столь категоричных выводов, впрочем, могут возразить, что появление опытного, пусть и натурализованного, исполнителя увеличивает в сборной конкуренцию, заставляя расти молодежь, а значит, может расцениваться как вклад в будущее. Возможно, примерно так и рассуждал Андрей Шевченко? В любом случае, вызов Мораеса стал его решением.

"Я бы поспорил с теми, кто называет Шевченко чьей-то марионеткой или человеком, который готов выполнять чью-то волю, – замечает обозреватель Артем Жолковский. – Статус Шевченко в мировом футболе таков, что он сам может выбрать себе марионеток и подчинить себе тех, кого посчитает нужным. И если он сказал, что будет думать, вызывать ли Мораеса, так он таки думал, потому что он — начальник, главный тренер сборной. И его решение не обязательно должно быть принято сразу. И не обязательно все должны знать об этом решении заранее, даже если он для себя его уже принял" (Dynamo.kiev.ua, 22.03).

В качестве резюме – ремарка Игоря Линника, с которой, пожалуй, стоит согласиться.

"Решение принимал тренер. И с его точки зрения по-футбольному оно оправданно. Но оценивать решение Шевченко, скорее всего, будут не с футбольной точки зрения. И тоже понятно – почему" (21.03), – написал журналист на своей страничке в Facebook.

ЛИССАБОН. ТОРЖЕСТВО ТРЕНЕРСКОЙ МЫСЛИ

Сейчас уже можно говорить уверенно, что матч в Лиссабоне снизил градус дискуссий о приглашении Мораеса. Во-первых, вопреки многим ожиданиям тот начал встречу в запасе, а когда появился на поле – едва не стал автором забитого мяча. Во-вторых, и это самое главное, наша команда сыграла хорошо и заслуженно добыла нужный результат. Также вопреки ожиданиям большинства.

До игры футбольные ресурсы, опираясь на помощь цифр, подталкивали к одной и той же мысли: Украину в Португалии может спасти лишь чудо.

Так, на Dynamo.kiev.ua можно было узнать, что, по оценке букмекеров, пиренейцы вчетверо сильнее наших соотечественников. Коэффициент первых на выигрыш группы B – 1:1,43, а вторых – 1:4,15. Даже сербы здесь котируются выше (1:4,0).

Газета "Сегодня" подсчитала, что суммарная трансферная стоимость португальских футболистов в шесть раз превышает аналогичный показатель "сине-желтых". "Футбольный клуб" припомнил, что на официальном уровне действующим чемпионам мира или Европы украинцы чаще проигрывали, однако закончил мысль мажорно: 14 лет назад в Афинах все-таки удалось минимально одолеть победителей ЕВРО-2004.

Победить Португалию наши не смогли, однако и свои ворота сохранили в неприкосновенности. Хозяева владели преимуществом, их лидер, гениальный Криштиану Роналду был заряжен на удар и несколько раз серьезно тревожил Андрея Пятова, однако Украина выстояла. Выстояла, что важно, не только за счет удачи и локальных подвигов ее игроков – в большей степени благодаря слаженной, продуманной и упорной работе.

И логично, что такие журналистские штампы как "отскочили" и "повезло" в отчетах о матче на сей раз оказались практически не востребованы.

В частности, не удержался от восторженных оценок даже по-хорошему въедливый журналист Павел Булах:

"Португалия уверенно выиграла свою группу в Лиге Наций в Дивизионе А. Без Роналду, кстати. Подошла к старту отбору в качестве действующего чемпиона Европы и фаворита группы. В последний раз проигрывала еще в июне 2018-го великолепному Уругваю в плей-офф чемпионата мира. Но сдюжили украинцы, слабины не дали. Не разочаровали ни на йоту сине-желтую армию болельщиков на трибунах "Да Луш". Те болели самоотверженно, и команда ответила должным образом" (Footboom.com,

23.03.19).

Эмоционален в своей оценке и портал "Профутбол", акцентировавший внимание на первом получасе игры, который, по мнению авторов, стал определяющим.

"С тех пор как сборную возглавил Андрей Шевченко, команда заметно прибавляла во многих компонентах и стала гораздо более живой и интересной, чем была ранее. Теперь сборная блестяще справилась с реализацией тактических задач. По сути, все решилось в первые 30 минут, когда Украине удалось сбить атакующий настрой Португалии, полностью поломав ритм игры. Запасной план хозяев оказался не таким действенным, какой должна была быть стартовая установка, потому можно смело утверждать, что в данном случае не только Португалия сыграла слабо, сколько Украина заставила ее так сыграть, навязав условия, в которых сопернику было некомфортно" (Profootball.ua, 22.03).

Конкретнее о том, в чем именно преуспели украинцы, и какие компоненты их игры оказались ключевыми, рассказывает футбольный аналитик Сергей Козлов:

"Предполагаю, что Андрей Шевченко и его помощники решили где-то даже сознательно оголить свои фланги, дабы создать плотность в центральной зоне и не дать противнику возможности получать мяч между линиями – и такая ловушка сработала. Португальцы хоть и выполнили четыре десятка (!) фланговых подач, но только восемь из них оказались точными – в штрафной площади защитники все время находились именно там, где нужно. По схеме острых передач хорошо видно, что самые опасные зоны у своих ворот украинцы все-таки перекрыли успешно. На чемпионатах мира и Европы у сборной Португалии было намного больше проникающих пасов. А тут – только шесть успешных! На своем поле португальцы до этого неизменно забивали в 10-ти официальных поединках подряд. Последней там уцелела сборная Албании – еще в сентябре 2014 года" (Zbirna.com, 24.03).

Возвращаясь к материалу "Профутбола", подмечаем справедливую ремарку: главный кузнец украинского успеха в Лиссабоне – тренер.

"Именно он продумал игру сборной Украины до мелочей, предусмотрел каждую деталь и каждый нюанс. Именно его умная схема решила исход этого матча в первые 30 минут. Нет, еще слишком рано называть Андрея Шевченко великим тренером, рано назвать его даже хорошим тренером. Но он определенно идет по очень правильному пути развития. И проходит становление, совершая новые тренерские достижения" (Profootball.ua, 22.03).

Сам наставник остался доволен как результатом, так и действиями своих подопечных, уточнив, что те на 80% выполнили план на игру.

"Главная задача, которая стояла перед нашей командой, – не позволить чемпионам Европы забить нам мяч. И ребята с этой задачей справились" (Dynamo.kiev.ua, 23.03), – сказал Шевченко после матча, добавив, что из-за грамотного прессинга португальцев у его команды не ладились дела с выходом из обороны в атаку.

Отдал должное сопернику и тренер пиренейской сборной. Посетовав на неважный уровень реализации своих игроков, Фернанду Сантуш признал, что их задачу максимально осложнили гости, хорошо подготовившиеся к матчу:

"Могли сегодня не раз забить, однако на последнем рубеже сборная Украины хорошо оборонялась. Линии в построении соперника были очень близко расположены одна к другой, и это создавало нам большие проблемы в нападении. В первой половине мы выглядели немного лучше, чем после перерыва. Во втором тайме нам не хватало агрессии с флангов, но тут тоже заслуга сборной Украины – в тактическом плане она очень хорошо оборонялась, все зоны были перекрыты…" (Dynamo.kiev.ua, 23.03).

Журналист Константин Паткевич приводит итоговую статистику матча, указывающую на безоговорочное преимущество португальцев (17:5 по ударам, 18:2 по угловым). Однако, уточняет, даже это не делает успех Украины случайным.

"Цифры красноречивы, закономерны, но наша сборная дисциплинированной, сконцентрированной и вовсе не трусливой игрой заслужила это очко и хорошую оценку, – утверждает автор и фокусирует внимание на отсутствии хаоса в игре украинцев. – Перехватывая мяч, они действовали по четким лекалам, и каждый участвовавший в контрвыпаде знал, куда и зачем бежит. И это – безусловная заслуга Шевченко и его штаба" (Footclub.com.ua, 23.03).

Не видит проблемы в большом игровом превосходстве чемпионов Европы и известный футбольный агент Вячеслав Заховайло, давая понять, что иной сценарий попросту был вряд ли возможен:

"Старт удался. Считаю, что это очень положительный результат. Португалия предсказуемо владела игровым и территориальным преимуществом. На их фоне команда Шевченко не стушевалась. Временами были удачные пассажи в нашей игре. Мы не играли на отбой. В игре сборной просматривается зрелый, конкурентоспособный стиль игры", – написал Заховайло на своей страничке в Facebook (22.03) .

Отвечая на вопросы масс-медиа, касающиеся отдельных игроков, тренер высоко оценил каждого из них. А работу 22-летнего Николая Матвиенко и 19-летнего Виталия Миколенко даже назвал идеальной.

И если Матвиенко в той или иной ипостаси изначально считался "железным" кандидатом на место в "основе", то появление в ней молодого динамовца, лишь второй раз сыгравшего за национальную команду, наверняка удивило многих.

В своем материале Артем Жолковский уделил достаточно внимания игре киевлянина, не стушевавшегося в окружении португальских звезд:

"Миколенко не дал пройти по своему флангу никому, кто намеревался это сделать. Ни Бернарду Силве, которого перед матчем расхваливал Зинченко, ни защитнику Жоао Канселу, ни даже Криштиану Роналду, который иногда смещался в эту зону. Более того, он ухитрялся перехватывать прострельные передачи, играя корпусом и держа руки за спиной. А еще запомнился кинжальными подкатами, обрезающими путь атакуюших. Лично для меня он – главный герой матча. Может быть, вместе с Пятовым" (Dynamo.kiev.ua, 22.03).

Наш опытный голкипер действительно выдал потрясающий матч – возможно, лучший матч за сборную после прихода к ее руководству Шевченко. Тот же Жолковский считает, что ключевыми эпизодами в игре Пятов стали два его спасения после "выстрелов" Роналду до перерыва.

"Два раза в первом тайме Роналду, получив мяч, как говорят, между линиями, врывался на ударные позиции и бил из-под защитников в ближний угол ворот Пятова. Оба раза наш вратарь совершил выдающиеся сейвы. Именно эти его сейвы – главные в матче, а не те, что были во втором тайме. Там, конечно, все было красивее: прыжок, полет, отражение мяча, а здесь как бы неуклюжая акробатика и судорожное парирование. На самом деле, оба раза Пятов сыграл просто по наитию, четко не видя момент удара. Такие "тычки" обычно заканчиваются голами, которые влетают в ворота рикошетом от голкипера. Потом говорят, дескать, вратарь мог отразить. Да в том-то и дело, что не мог. А вот Пятов смог! Причем дважды" (Dynamo.kiev.ua, 22.03).

Со своей стороны, Сергей Козлов выделяет Александра Зинченко и большой вклад молодого хавбека в общий успех при ведении оборонительных действий. Автор подтверждает свои выводы цифрами, демонстрирующим, что футболист был лучшим в команде по количеству отборов, подборов и перехватов.

"Мы привыкли судить об игре футболистов по количеству единоборств, но в "Манчестер Сити" совсем другие требования. Там заставляют думать и правильно выбирать позицию, а уже потом вступать в борьбу. Примерно в таком ключе старается действовать и сборная Украины. Причем заметна эволюция игры даже за время работы Андрея Шевченко" (Zbirna.com, 24.03).

Как уже отмечалось, Мораес начал матч в запасе и появился на поле в концовке, лишь когда подсел единственный номинальный форвард Роман Яремчук. Последний, стоит заметить, также выглядел весьма достойно – умело цеплялся за мяч, был эффективен на "втором этаже" и в подыгрыше. Судя по всему – полностью оправдал доверие тренерского штаба. Шевченко подтвердил, что не собирается слепо ставить на Мораеса, отдав предпочтение тому игроку, возможности которого прекрасно изучил по совместной работе в прошлом году.

"Молодцы и тренеры сборной Украины, и команда! Шевченко не ошибся в Лиссабоне ни в одном из своих футболистов. Очень важное очко! Эта ничья резко повышает наши шансы на общий успех в группе. А проблемы Португалии – это ее проблемы...", – емко очертил кадровый вопрос Игорь Линник в Facebook (22.03).

Внушило оптимизм, что после игры как тренер, так и его футболисты говорили о необходимости как можно скорее забыть лиссабонский результат. О том, что нужно концентрироваться на новом сопернике – сборной Люксембурга. Этот соперник в разы слабее и уже трижды был крупно обыгран украинцами, однако терять концентрацию им никак нельзя. Потеря очков в понедельник перечеркнет все то, что сделала команда в пятницу. Наши должны быть готовы к другому сопротивлению и другому футболу, а также к ротации состава, которую пообещал Шевченко. Уже известно, что гостям придется обойтись без травмировавшихся Артема Кравца и Марлоса, очень, к слову, полезного при вскрытии насыщенной обороны…

ПРОЧИЕ АСПЕКТЫ ФУТБОЛЬНОЙ ЖИЗНИ

"ЧЕЛСИ". МУХА И СЛОН. Вскоре после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между киевским "Динамо" и лондонским "Челси" в сети появились сообщения о том, что группа фанов "бело-синих" оскорбляла футболиста гостей. Кроме того, стало известно, что англичане сообщили о произошедшем представителям УЕФА.

"Мы можем подтвердить факт расистских оскорблений, направленных на одного из наших игроков в последние минуты матча в Киеве. Они исходили от небольшой группки болельщиков хозяев. Мы всячески порицаем такое отвратительное поведение.

Об инциденте было сообщено арбитру после финального свистка. Президент и клубный секретарь разговаривали с делегатом УЕФА сразу же после игры. Мы ожидаем, что УЕФА проведет полноценное расследование. "Челси" готов всячески ему содействовать", – приводит выдержки из заявления лондонцев Sportarena.com (18.03).

Новость подхватили порядка 70 ресурсов, и судя по всему, никто из них перед публикацией утруждать себя обращением в киевский клуб не стал. Жажда огорошить читателей желтой сенсацией взяла верх над профессионализмом и благоразумием.

Небезызвестный радиоведущий Даниил Вереитин даже поспешил нарисовать перед "Динамо" тревожные перспективы. Подзаголовки в его материале "Динамо" под угрозой бана" говорят сами за себя: "Снова расизм" и "Что ждет "Динамо" теперь?" (Ua.tribuna.com, 19.03).

Но и он сам, и его торопливые коллеги попали пальцем в небо. Вскоре не менее плотный информационный поток множил официальный комментарий киевлян, которые, понятно, обязаны были пролить свет на сложившуюся ситуацию.

"ФК "Динамо" глубоко обеспокоен публичным заявлением, которое опубликовал ФК "Челси" о возможных дискриминационных проявлениях во время матча на НСК "Олимпийский"…

Представители ФК "Динамо" сразу обратили внимание на то, что эту полученную информацию необходимо проверить на достоверность и наличие конкретных доказательств, свидетельствующих о недопустимом поведении участников матча. Особенно, учитывая то, что при наличии указанных проявлений, футболист должен был сразу обратиться к главному арбитру во время матча в соответствии с введенной в УЕФА трехшаговой системой реагирования на любые дискриминационные проявления. Более того, ФК "Динамо" не имел и в настоящее время не имеет никаких доказательств, что такие выкрики имели место" (Fcdynamo.kiev.ua, 19.03).

Клуб констатирует, что его собственное расследование не принесло никаких результатов. Более того, "согласно рапортам официальных лиц УЕФА, полученных 18 марта 2019 года, ни Делегат матча, ни Офицеры безопасности УЕФА (которых на данном матче было два), ни арбитры матча и наблюдатель арбитража, ни даже наблюдатель ФАРЕ (в обязанности которого входит непосредственный контроль за возможными проявлениями дискриминации) не слышали таких возгласов и вообще проявлений расистского или дискриминационного поведения" (Fcdynamo.kiev.ua, 19.03)..

Конфликт был погашен, так по сути и не разгоревшись. И заодно, хочется верить, стал полезным опытом для гоняющихся за сенсациями акул пера.

КОГДА НЕ ДАЕТ СПАТЬ ЛОБАНОВСКИЙ. Впрочем, имел на прошлой неделе место и коллективный случай проявления журналистской справедливости. Речь о реакции на слова бывшего наставника "Шахтера" Мирчи Луческу, озабоченного тем, что Валерий Лобановский намного обошел его в обнародованном France Football рейтинге лучших тренеров в истории клубного футбола.

"В этом списке есть несколько тренеров из Восточной Европы. Я очень удивлен 6-й позицией Лобановского, ведь у него абсолютно не было никаких результатов за пределами Украины. Возглавлять этот рейтинг должен Штефан Ковач (румынский тренер – прим.ред.). Если вы заглянете на другие сайты, в частности сайт УЕФА, я занимаю второе место по трофеям" (Ua.tribuna.com, 20.03).

Едва ли не первым, кто ответил 73-летнему Луческу, стало румынское издание Gazeta Sporturilor. Его журналисты признали, что в ОАЭ и Кувейте Лобановский действительно не смог добиться большого успеха, но напомнили, что украинец выиграл два Кубка кубков и один Суперкубок УЕФА, привел сборную СССР к "серебру" Евро-1988 и воспитал трех обладателей "Золотого мяча" – Олега Блохина, Игоря Беланова и Андрея Шевченко.

"5 причин, по которым тренер, которого критиковал Луческу, заслуживает места в топ-10" (21.03), – озаглавила свою статью Gazeta Sporturilor. Свое удивление реакцией Луческу высказали и авторитетный украинский журналист Семен Случевский, и российский комментатор Алексей Андронов, и бывший хавбек сборной Украины Евгений Левченко.

Не остался в стороне даже официальный сайт УПЛ, подсчитавший, что у Луческу, занявшего в рейтинге France Football место в пятом десятке, в активе 32 титула, тогда как у Лобановского – 33.

Можно было бы напомнить амбициозному Мистеру о том, что киевлянин занимал высокие места в рейтингах официального сайта УЕФА, World Soccer и FourFourTwo, преспокойно обходившихся без Луческу. И это – только посмертно.

При жизни же Валерий Васильевич неоднократно оказывался в различных авторитетных табелях о рангах, составленных в Германии, Франции, США, Швейцарии, Англии, Бельгии.

Это – к словам Луческу о том, что у Лобановского не было результатов за пределами Украины…

Похоже, что все-таки были, если в 1975-м Ассоциация европейских журналистов и информагентство United Press International признали Лобановского вместе с работавшим с ним в дуэте Олегом Базилевичем лучшими тренерами планеты. Если Европейский союз спортивной прессы в 1986-м назвал украинца лучшим клубным тренером года в мире, а в 1987-м – лучшим в мире тренером сборных. Если в 1986-м и 1988-м наставник "Динамо" получал награду Зеппа Гербергера как тренер года в Европе, вручаемую упомянутой уже Ассоциацией европейских журналистов.

Это – далеко не полный список, и здесь приведены только первые места. Полный перечень регалий легендарного специалиста занял бы слишком много места.

Можно добавить, что понимающие эксперты очевидно не занимались подсчетом титулов, а оценивали вклад того или иного специалиста в развитие футбола.

Но нужно ли? Главное, чтобы мы помнили своих героев и берегли их наследие.

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