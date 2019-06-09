Сенсационный провал Франции и рекорд России: результаты отбора Евро-2020 8 июня

В Европе состоялись очередные матчи третьего тур отбора к чемпионату континента по футболу-2020. Были сыграны 22 поединка в группах С, Е, H, I, и J.

Игровой день ознаменовался грандиозной сенсацией в Турции, где местные футболисты уверенно обыграли чемпионов мира. французов (2:0). Кроме того, стоит отметить результат Россия - Сан-Марино. Завершив игру со счетом 9:0 подопечные Черчесова добыли самую крупную победу в своей истории.

Все результаты 8 июня

Группа С

Эстония – Северная Ирландия 1:2 (1:0, 0:2)

Голы: 1:0 – 25 Васильев, 1:1 – 77 Уошингтон, 1:2 – 80 Мадженнис.

Эстония – Лепметс, Пикк, Вихманн, Метс, Тенисте (Камс, 85), Васильев, Синявский, Саппинен (Сорга, 61), Зенев, Кяйт (Тамм, 84), Дмитриев.

Северная Ирландия – Пикок-Фаррелл, Льюис, Кэткарт, Смит (Джонс, 64), Макнейр, Дэвис, Сэвилл (Мадженнис, 69), Даллас, Эванс, Уайт, Бойс (Уошингтон, 46).

Предупреждения: Сэвилл (60), Лепметс (64).

Беларусь – Германия 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 12 Сане, 0:2 – 62 Ройс.

Беларусь – Гутор, Шитов, Наумов, Поляков, Володько, Громыко (Корзун, 57), Маевский, Драгун, Ковалев (Гордейчук, 69), Мартынович, Лаптев (Скавыш, 63).

Германия – Нойер, Гинтер, Киммих, Зюле, Шульц, Ройс (Брандт, 76), Гнабри (Дракслер, 71), Та, Сане, Клостерманн, Гюндоган (Горетцка, 81).

Предупреждения: Шитов (77), Корзун (90).

Группа E

Азербайджан – Венгрия 1:3 (0:1, 1:2)

Голы: 0:1 – 18 Орбан, 0:2 – 53 Орбан, 1:2 – 69 Мадатов, 1:3 – 71 Хольман.

Азербайджан – Агаев, Гусейнов, Медведев, Мамедов, Кривоцюк, Ришард, Гараев, Мадатов (Абдуллаев, 74), Дадашов (Рамазанов, 59), Шейдаев, Назаров (Дадашов, 86).

Венгрия – Гулачи, Орбан, Корхут, Барат, Собослаи (Хольман, 58), Надь, Джуджак (Немет, 86), Кляйнхайслер (Паткаи, 72), Ловренчич, Салаи, Надь.

Предупреждения: Собослаи (28), Гусейнов (38), Назаров (50), Медведев (60), Кляйнхайслер (67), Немет (87).

Хорватия – Уэльс 2:1 (1:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 17, автогол Лоуренс, 2:0 – 48 Перишич, 2:1 – 77 Брукс.

Хорватия – Ливакович, Едвай, Ловрен, Баришич, Вида, Ковачич (Бадель, 76), Модрич, Брекало (Пашалич, 66), Брозович, Перишич (Шкорич, 90), Крамарич.

Уэльс – Хеннесси, Мифем, Лоуренс, Дэвис, Робертс, Смит (Брукс, 65), Джеймс (Матондо, 79), Волкс (Ампаду, 66), Аллен, Бэйл, Уилсон.

Предупреждения: Брекало (28), Бэйл (48), Едвай (50), Ловрен (54), Вида (69), Брозович (90).

Группа H

Исландия – Албания 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 22 Гудмундссон.

Исландия – Халльдоурссон, Сигурдссон, Херманнссон, Скуласон, Арнасон, Сигурйонссон (Сигурдссон, 81), Гудмундссон (Траустасон, 56), Бьярнасон, Гуннарссон, Сигурдссон, Кьяртанссон (Сигторссон, 63).

Албания – Бериша, Дермаку, Хюсай, Исмайли, Леняни, Баша (Каче, 68), Абраши, Джака (Ндой, 72), Весели, Цикалеши (Садику, 80), Балай.

Предупреждения: Баша (22), Сигурйонссон (33), Дермаку (88), Весели (88).

Молдова – Андорра 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 8 Армаш.

Молдова – Кошелев, Рябчук, Жардан, Армаш, Карп, Ионицэ, Суворов (Чеботару, 50), Эфрос, Домашкан (Бойчук, 80), Гынсарь, Антонюк (Кочук, 64).

Андорра – Гомес Морейра, Сан-Николас, Макс Льовера, Лима, Сервос, Ребес (Морено, 69), Рубио (Мартинес, 71), Алаэс (Санчес, 82), Валес, Вьейра, Клементе.

Предупреждения: Ребес (33), Ионицэ (38), Карп (79), Лима (90).

Удаление: Ионицэ (46).

Турция – Франция 2:0 (2:0, 0:0)

Голы: 1:0 – 30 Айхан, 2:0 – 40 Ундер.

Турция – Гюнок, Демирал, Калдырым, Челик, Айхан, Ундер (Языджи, 85), Токез (Омюр, 90), Текдемир, Кахведжи (Туфан, 80), Караман, Йылмаз.

Франция – Льорис, Динь (Менди, 46), Умтити, Варан, Павар, Погба, Матюиди (Коман, 46), Сиссоко, Жиру (Бен-Йеддер, 72), Гризманн, Мбаппе.

Предупреждения: Текдемир (39), Демирал (45), Умтити (45), Коман (86).

Группа I

Россия – Сан-Марино 9:0 (4:0, 5:0)

Голы: 1:0 – 25, автогол Чеволи, 2:0 – 31, пенальти Дзюба, 3:0 – 36 Кудряшов, 4:0 – 41 Миранчук, 5:0 – 73 Дзюба, 6:0 – 76 Дзюба, 7:0 – 77 Смолов, 8:0 – 83 Смолов, 9:0 – 88 Дзюба.

Россия – Гильерме, Джикия, Фернандес, Семенов, Кудряшов, Зобнин (Баринов, 73), Оздоев, Головин, Миранчук (Смолов, 60), Миранчук (Ионов, 61), Дзюба.

Сан-Марино – Бенедеттини, Грандони, Витайоли, Чеволи, Палацци (Чензони, 51), Голинуччи (Лунадеи, 64), Баттистини, Муларони, Голинуччи, Витайоли, Ринальди (Томассини, 56).

Предупреждения: Ринальди (11), Муларони (17).

Бельгия – Казахстан 3:0 (2:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 11 Мертенс, 2:0 – 14 Кастань, 3:0 – 50 Лукаку.

Бельгия – Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Компани (Вермален, 78), Кастань, Витцель, де Брюйне (Тилеманс, 68), Азар, Азар, Мертенс, Лукаку (Батшуайи, 72).

Казахстан – Непогодов, Бейсебеков, Малый, Марочкин, Ерланов, Вороговский, Куат (Тагыберген, 78), Жуков, Жангылышбай (Исламхан, 46), Федин (Аймбетов, 66), Перцух.

Предупреждения: Бейсебеков (37), Куат (45), Вороговский (75).

Шотландия – Кипр 2:1 (0:0, 2:1)

Голы: 1:0 – 61 Робертсон, 1:1 – 87 Кусулос, 2:1 – 89 Берк.

Шотландия – Маршалл, Маккенна, О’Доннелл, Малгрю, Робертсон, Маклин, Макгрегор (Армстронг, 88), Фрэйзер, Макгинн (Мактомини, 79), Брофи (Берк, 73), Форрест.

Кипр – Пардо, Иоанну, Лайфис, Кусулос, Маргаса, Эфрем, Артиматас, Макрис (Питтас, 80), Иоанну (Георгиу, 66), Шполярич (Кости, 70), Сотериу.

Предупреждения: Иоанну (26), Макгрегор (45), Артиматас (74).

Группа J

Греция – Италия 0:3 (0:3, 0:0)

Голы: 0:1 – 23 Барелла, 0:2 – 30 Инсинье, 0:3 – 33 Бонуччи.

Греция – Баркас, Папастатопулос, Манолас, Сиовас, Стафилидис, Масурас, Самарис (Бакасетас, 77), Фортунис, Зека, Коловос (Мавриас, 46), Курбелис (Сиопис, 46).

Италия – Сиригу, Флоренци, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон (Де Шильо, 68), Верратти (Пеллегрини, 81), Жоржиньо, Инсинье, Барелла, Кьеза, Белотти (Бернардески, 84).

Предупреждения: Самарис (18), Верратти (43), Масурас (45).

Финляндия – Босния и Герцеговина 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 56 Пукки, 2:0 – 68 Пукки.

Финляндия – Градецки, Уронен, Гранлунд (Райтала, 38), Тойвио, Араюури, Спарв, Форселл (Лаппалайнен, 63), Лод, Камара, Скрабб (Шюллер, 84), Пукки.

Босния и Герцеговина – Шехич, Зуканович, Шуньич, Бичакчич, Чивич, Цимирот, Сарич, Дульевич (Байич, 69), Бешич (Гояк, 79), Вишча, Джеко.

Предупреждения: Сарич (49), Вишча (86).

Армения – Лихтенштейн 3:0 (2:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 2 Казарян, 2:0 – 18 Карапетян, 3:0 – 90 Барсегян.

Армения – Айрапетян, Оганесян, Ароян, Амбарцумян, Восканян, Аветисян (Овсепян, 78), Мкртчян (Григорян, 76), Казарян, Мхитарян, Барсегян, Карапетян (Бабаян, 73).

Лихтенштейн – Хоби, Малин, Геппель, Хофер, Вольфингер (Брэндле, 85), Зеле (Майер, 81), Хаслер, Саланович, Польверино, Бюхель, Фрик (Кюне, 46).

Предупреждение: Овсепян (82).

Напомним, что 10 июня свой матч 4-го тура проведет сборная Украины. Во Львове подопечные Андрея Шевченко сразятся с командой Люксембурга.

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