Семья исчезнувшего футболиста АПЛ пошла на отчаянный шаг

Родные аргентинского нападающего Эмилиано Салы организовали самостоятельные поиски футболиста после отказа полиции продолжать спасательную операцию.

Новичок "Кардифф Сити" находился на борту одномоторного самолета, который во время перелета над Ла-Маншем исчез из радаров.

Семья футболиста создала фонд, куда все желающие могли перечислить деньги для организации поисков. По состоянию на 15:30 26 января родные получили на счет 155 285 евро, а 1800 человек согласились помочь им в операции, сообщает L’Equipe.

Эмилиано Сала

Два судна утром, 26 января, вышли в море, чтобы найти следы пропавшего экипажа. Несмотря на плохие погодные условия, которые обещают до средины следующей недели, спасатели-аматоры для начала будут проводить исследовательские работы на поверхности, а затем будут исследовать дно водоема. Помимо футболиста в кабине самолета находился пилот Дэйв Ибботсон.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Самолет с новичком английского "Кардифф Сити" Эмилианом Салой пропал с экранов радаров во время перелета из Нанта в столицу Уэльса.

19 января аргентинский нападающий подписал контракт с представителем Премьер-лиги и стал самым дорогим приобретением в истории "Кардиффа" (17,1 млн евро).

Один из авиационных экспертов назвал сумасшествием выбор одномоторного Piper Malibu для ночного перелета через Ла-Манш.

Опытный британский пилот Дэйв Хендерсон не поднялся на борт самолета, который 21 января пропал при перелете из Нанта в Кардифф.

В четверг, 24 января, полиция объявила о прекращении спасательной операции, так как вероятность найти людей, которые были в самолете, живыми крайне мала.

Специалисты, проводящие расследование обстоятельств пропажи самолета, выяснили, что у Дэвида Ибботсона, управлявшего самолетом, не было лицензии, необходимой для платных перелетов.

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