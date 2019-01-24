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Исчезновение футболиста АПЛ: появилась реакция родных на заявление полиции

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Отец и сестра аргентинского футболиста Эмилиано Салы попросили полицию продолжить поиски самолета, в котором игрок летел в Кардифф. Экипаж, который исчез с радаров 21 января, до сих пор не найден.

На третий день после исчезновения полиция приняла решения о прекращении поисков футболиста и пилота самолета. Спасатели подозревают, что людей, которые летели из Нанта в Кардифф, уже нет в живых. Однако родные футболиста призывают службы продолжить операцию по поиску самолета.

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"Я очень расстроена. Единственное, чего я хочу – это найти моего брата и пилота. Мы просим власти поставить себя на наше место. Пожалуйста, не прекращайте поиски. Я знаю, что они живы и ждут нас", - цитирует сестру футболиста Ромину Goal.

Эмилиано Сала

Эмилиано Сала

ФК Нант

Отец Сала также взывает к спасателям с просьбой продолжить поиски экипажа.

"Мы просим вас продолжить его искать. Мы не можем поверить в то, что поиски прекратили. Не может быть, чтобы самолет просто бесследно исчез", - обратился к полиции мужчина.

К родным Эмилиано присоединился бывший клуб футболиста.

"ФК "Нант" узнал, что поиск пропавшего самолета был прекращен. Он не должен прекращаться. Клуб и его сторонники настоятельно просят провести поиск Эмилиано Сала для его семьи и его близких родственников. Вместе для Эми!" - написали на официальной странице клуба в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, на третьи сутки после исчезновения самолета, котором находился самый дорогой новичок футбольного клуба Премьер-лиги Англии Эмилиано Сала, спасатели прекратили поиски.

Полиция опубликовала неутешительные новости об аргентинском форварде.

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Тема
Чемпионат Англии
Персона
Эмилиано Сала
Место
УэльсКардифф
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