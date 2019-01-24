Исчезновение футболиста АПЛ: появилась реакция родных на заявление полиции

Отец и сестра аргентинского футболиста Эмилиано Салы попросили полицию продолжить поиски самолета, в котором игрок летел в Кардифф. Экипаж, который исчез с радаров 21 января, до сих пор не найден.
На третий день после исчезновения полиция приняла решения о прекращении поисков футболиста и пилота самолета. Спасатели подозревают, что людей, которые летели из Нанта в Кардифф, уже нет в живых. Однако родные футболиста призывают службы продолжить операцию по поиску самолета.
"Я очень расстроена. Единственное, чего я хочу – это найти моего брата и пилота. Мы просим власти поставить себя на наше место. Пожалуйста, не прекращайте поиски. Я знаю, что они живы и ждут нас", - цитирует сестру футболиста Ромину Goal.
Эмилиано Сала
ФК Нант
Отец Сала также взывает к спасателям с просьбой продолжить поиски экипажа.
"Мы просим вас продолжить его искать. Мы не можем поверить в то, что поиски прекратили. Не может быть, чтобы самолет просто бесследно исчез", - обратился к полиции мужчина.
К родным Эмилиано присоединился бывший клуб футболиста.
"ФК "Нант" узнал, что поиск пропавшего самолета был прекращен. Он не должен прекращаться. Клуб и его сторонники настоятельно просят провести поиск Эмилиано Сала для его семьи и его близких родственников. Вместе для Эми!" - написали на официальной странице клуба в Twitter.
FC Nantes has learnt that the search for the missing plane was called off.— FC Nantes (@FCNantes) 24 января 2019 г.
This search mustn’t stop, @GuernseyPolice
The club and its supporters strongly ask for the search to find @EmilianoSala1 to go on, for his family and his near relatives. Together for Emi ! #PrayForSala pic.twitter.com/7C1PrMUV7R
Как сообщал OBOZREVATEL, на третьи сутки после исчезновения самолета, котором находился самый дорогой новичок футбольного клуба Премьер-лиги Англии Эмилиано Сала, спасатели прекратили поиски.
Полиция опубликовала неутешительные новости об аргентинском форварде.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Чемпионат Англии" на OBOZREVATEL.