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Семин прокомментировал возможное назначение тренером "Динамо"

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Юрий Семин делает подсказки футболистам

Юрий Семин делает подсказки футболистам

Российский специалист Юрий Семин заявил, что не считает корректным комментировать информацию о своем возвращении в киевское "Динамо", пока у команды есть тренер в лице Алексея Михайличенко.

"Не совсем корректно комментировать эту информацию. В "Динамо" есть главный тренер, в составе много молодых хороших игроков. Вижу, что есть очень перспективные ребята. Я болею за команду, смотрю матчи. Смотрел последнюю игру с "Шахтером". Как судьба распорядится – никто не знает. Пока что – просто желаю удачи не чужому для себя клубу", – сказал Семин изданию Динамо Киев от Шурика.

Напомним, что россиянин уже дважды был тренером киевлян – в 2007-2009 и 2010-2012 годах. С украинской командой ему удалось выиграть чемпионат Украина 2008/09 и Суперкубок Украины-2011.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Суркис назвал условия увольнения Алексея Михайличенко.

ФК Динамо КиевЮрий Семин
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