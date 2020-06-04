Семин прокомментировал слухи о возвращении в "Динамо"

Ранее Семин называл ошибкой уход из "Динамо" в 2009 году

До недавних пор россиянин тренировал московский "Локомотив", но руководство решило не продлевать с ним контракт, который действовал до 31 мая 2020 года

Он приводил команду к чемпионству в Украине (2008/09), победе в Суперкубке Украины (2011) и полуфиналу Кубка УЕФА 2008/09

Юрий Семин дважды возглавлял киевский клуб – в 2007-2009 и 2010-2012 годах

Российский тренер Юрий Семин прокомментировал слухи о своем возвращении на пост наставника киевского "Динамо".

"Ко мне по этому поводу никто не обращался", – цитирует слова Семина издание Чемпионат.

Игорь Суркис и Юрий Семин Динамо Киев от Шурика

Напомним, что Семин возглавлял киевский клуб в 2007-2009 и 2010-2012 годах, выиграв с командой чемпионат Украины 2008/09, Суперкубок Украины 2011 и выйдя в полуфинал Кубка УЕФА в сезоне 2008/09.

Ранее СМИ сообщили о том, что конфликты и недопонимания между российским специалистом и президентом "Динамо" Игорем Суркисом уже улажены, поэтому Семин может в третий раз стать тренером киевлян.

В сети также вспомнили, как в 2014 году россиянин поддержал аннексию Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, другим претендентом на пост наставника украинского гранда является турок Эрол Булут, который возглавляет "Аланьяспор".

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