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4 июня • обновлено в 10:18
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Семин может снова стать тренером "Динамо" – СМИ

2.6т
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Российский специалист Юрий Семин может в третий раз стать главным тренером киевского "Динамо", сменив на этом посту Алексея Михайличенко.

Как сообщает издание Динамо Киев от Шурика, россиянин является одним из главных кандидатов на эту позицию. Все разногласия и недопонимания между ним и президентом команды Игорем Суркисом остались позади.

Юрий Семин

Юрий Семин

Динамо Киев от Шурика

Напомним, что в недавнем интервью Семин назвал ошибкой уход из "Динамо" в 2009 году. Тогда киевляне дошли до полуфинала Кубка УЕФА и стали чемпионами Украины. Российский специалист тренировал команду в 2007-2009 и 2010-2012 годах. Победа в украинской Премьер-лиге 2008/09 стала его единственной у руля "Динамо". Других трофеев под его руководством клуб не выигрывал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ заявляли, что Игорь Суркис может пригласить турецкого тренера Эрола Булута на место Алексея Михайличенко.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Игорь Суркис Алексей Михайличенко Юрий Семин
Тег
ФК Динамо Киев
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