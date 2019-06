"Семьи убегали, унося плачущих детей": английские фанаты устроили террор

Около 20 тысяч британских болельщиков устроили серьезные беспорядки в Португалии, где проходят полуфиналы Лиги наций.

Kicking off at Fan Zone after England fans throw bottles at police and police respond by charging at England fans ... police cheered on by locals pic.twitter.com/yTGnqAiB3d

Местные жалуются на горы бутылок и мусора, на то, что англичане справляют нужду прямо во дворах и на улицах.

Первые серьезные столкновения случились в фан-зоне Порту в среду, где проходил матч Португалия — Швейцария. После забитого хозяевами гола кто-то из англичан бросил бутылку в сторону полиции, затем еще. Все это сопровождалось пением: "Англия до самой смерти!".

The Fan Zone in Porto has been cleared after England fans clashed with police.



“England fans were throwing bottles so we made an intervention,” said an officer.



Very sad scenes 🙏 pic.twitter.com/HLtvOazliq