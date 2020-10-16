Семь игроков "Ювентуса" находятся под следствием перед матчем с "Динамо" в ЛЧ

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Футболисты 'Ювентуса' на тренировке

Семь футболистов "Ювентуса" находятся под следствием за нарушение правил самоизоляции перед октябрьским перерывом на матчи сборных.

Как сообщает издание Football-Italia, Родриго Бентанкур, Хуан Куадрадо, Данило, Пауло Дибала, Мерих Демирал и Криштиану Роналду покинули J Hotel и уехали в расположение национальных команд, а Джанлуиджи Буффон отправился домой. В случае признания вины игроков, они будут оштрафованы.

Напомним, что встреча первого тура Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и "Ювентусом" состоится во вторник, 20 октября. Участие в матче точно не примут нападающий Криштиану Роналду и полузащитник Уэстон Маккенни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве приняли решение по болельщикам на поединке ЛЧ, который пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".

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