Селезнев вызвал на разборки зрителя во время матча УПЛ. Видео

Михаил Морозов Футбол 23:20, 6.11.2020 Обновлено: 23:39, 6.11.2020

Нападающий "Колоса" из Ковалевки Евгений Селезнев отметился неоднозначными действиями после замены в матче девятого тура украинской Премьер-лиги против "Днепра-1".

Уходя с поля, украинский футболист решил разобраться со своим обидчиком, который провоцировал его, сидя на трибунах. Форвард "Колоса" предложил кому-то из зрителей поединка подойти поближе.

"Идем, чего ты? Ты же факи мне тыкал, идем!" – можно услышать голос Селезнева после замены.

Отметим, что матч проходил без болельщиков на трибунах. На них могли находиться только журналисты, работники и футболисты обеих команд.

Сам Евгений забил победный гол в этой встрече, реализовав пенальти на 25-й минуте. Это взятие ворот стало для него 114-м в истории чемпионатов Украины. Первое место по этому показателю удерживает легенда киевского "Динамо" Максим Шацких. На его счету 124 гола.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Селезнев неожиданно заговорил на украинском языке.

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