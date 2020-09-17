Селезнев высказался о "предательстве" Луческу, упомянув двойные стандарты "Шахтера"

Украинский нападающий "Колоса" Евгений Селезнев крайне не согласен с мнением некоторых футболистов донецкого клуба, что приход Мирчи Луческу в "Динамо" является предательством.

Экс-футболист сборной Украины в качестве примера привел переход Жуниора Мораеса.

"Предательство? А Мораеса предателя они приняли к себе? Почему так? То, что Луческу не Мораес – это понятно. Но, подождите, вот я не понимаю одной вещи. Да, он трофеи выигрывал, кубки, но он тренер, он хочет жить этой игрой. Я понимаю и президента "Шахтера", но знаю другую сторону медали. Мог Луческу возглавить еще раз "Шахтер", – сказал Селезнев в эфире Youtube-канала "Трендец".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Селезнев заявил, что мог этим летом перейти в киевское "Динамо".

Он отказался называть причины, по котором сорвался трансфер, сказав, что нужно жить сегодняшним днем.