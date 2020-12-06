Селезнев рассказал, как главный тренер "Шахтера" заставлял "стучать" на одноклубников

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Евгений Селезнев

Украинского нападающего футбольного клуба "Колос" из Ковалевки Евгения Селезнева шокировали правила Паулу Фонсеки, который заставлял в "Шахтере" игроков доносить друг на друга.

По словам Селезнева, ему, как и всем людям, свойственно опаздывать на несколько минут, но закладывать одноклубников это было выше его понимания.

"Ты опаздываешь на базу минуты на две, но это Киев, это пробки. Тренировка начиналась в 09:45, то есть выехать надо в 08:00. Ты человек. Тебе свойственно опоздать на несколько минут. Первое, что меня насторожило и чему я удивился в правилах, это то, что я, обнаружив любого опоздавшего, должен был подойти и сказать Фонсеке, что мой товарищ опоздал. Я сперва думал, что это шутка. Я просто не понимаю, как играть с партнером на одном поле, выручать друг друга, а после матча сразу идти и стучать на него: "Он опоздал", – заявил Селезнев в эфире Youtube-канала "Вацко Live".

Игрок "Колоса" спроецировал ситуацию на Виктора Вацко.

"Давай сделаем так. Вот мы с тобой друзья. На футбольном поле ты теряешь мяч, я тебя догоняю, догоняю твоего игрока, помогаю и выручаю тебя. А завтра я опоздал на две минуты, ты подходишь к тренеру и говоришь: "А он опоздал". Как я воспринимать тебя буду? Как?! Да никак! Я не понимаю, как такое можно подумать сделать. А в "Шахтере" были такие, кто так делал", – сказал Евгений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Селезнев прокомментировал свой конфликт с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко и признался, что сказал бы ему при личной встрече.

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