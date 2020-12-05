Селезнев: политики могут торговать с Россией, а в футбол играть нельзя

Экс-футболист сборной Украины Евгений Селезнев, в качестве аргумента своего перехода в краснодарский клуб "Кубань" в 2016 году, привел действия украинских политиков.

По словам нападающего "Колоса", в нашей стране действуют не то, что двойные, а тройные стандарты.

"Тут политики могут торговать и делать бизнес с людьми в России – а в футбол играть нельзя. А почему? Такая жизнь? Какая "такая жизнь" ? То есть одним можно, а другим нельзя? Нет, я в такие игры точно играть не буду. Я понимаю. что я допустил ошибку, [перейдя в "Кубань"]. Я не хочу ни перед кем оправдываться", – заявил Селезнев в эфире Youtube-канала "Вацко-Live".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений возмутился требование говорить на украинском языке, заявив, что живет в свободной стране и хочет говорить по-русски.