Селезнев обматерил украинцев, критикующих его за "кормильца"

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Евгений Селезнев

Украинский футболист "Колоса" Евгений Селезнев бурно отреагировал на просьбу прокомментировать прозвище Кормилец, которое ему дали украинские болельщики после перехода в российскую "Кубань".

После трансфера в 2016 году Селезнев в одном интервью заявил, что подписал контракт только ради того, чтобы кормить свою семью.

В эфире Yotube-канала "Вацко Live" экс-игрок сборной Украины называл фанатов "диванными пи*арасами".

"Как я на это прозвище реагирую? Да никак, кормил и кормил и буду кормить. И себя и всех, кто рядом со мной. Ну подожди, ну что значит кормилец? А ты не кормилец семьи. А кто здесь из мужчин не кормилец? Я сказал такие слова, я не отрицаю. Цепляет ли это меня? Я не обращаю вниманию на людей, на диванных пи*арасов, которые кроме как пи*деть ничего не могут сделать. Которые сидят в телефоне и поливают грязью", – сказал Селезнев в интервью Виктору Вацко.

Евгений не понимает, как можно ни за что, обвинить человека в чем-то.

"Вот этот человек разве знает меня лично? Мы разве проводили с ним вместе время, или мы с ним выпивали вместе, или ходили на дискотеки? Как он за меня может говорить, какой я человек?" – возмутился Селезнев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Селезнев возмутился требованием говорить по-украински, заявив, что "никому ничего не должен".

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