Селезнев: мог перейти в "Динамо"

Нападающий "Колоса" Евгений Селезнев заявил, что мог этим летом перейти в киевское "Динамо".

Он отказался называть причины, по котором сорвался трансфер, сказав, что нужно жить сегодняшним днем.

"Да, мог перейти в "Динамо", но это не произошло. Сейчас я игрок "Колоса", зачем что-то вспоминать. Зачем вспоминать, что меня когда-то хотели какие-то итальянские команды после финала Лиги Европы. С Мистером (Мирчей Луческу – Ред.) увиделись. Честно, я очень счастлив, что он еще помнит такого футболиста, как Селезнев. Он действительно очень хороший человек и сумасшедший тренер", – рассказал нападающий в интервью на YouTube-канале "Трендець".

Отметим, что в последнее время Селезнев выступал в чемпионате Турции за "Бурсаспор". Он принял участие в 32 матчах за клуб, забив 13 голов и отдав 3 голевые передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-защитник "Динамо" Евгений Хачериди заявил, что "спокойно" смог бы сейчас играть в основном составе киевской команды.