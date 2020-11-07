Селезнев из-за просьбы говорить на украинском языке поругался с тренером "Колоса" – СМИ

Максим Иншаков Футбол 10:21, 7.11.2020 Обновлено: 10:29, 7.11.2020

Между главным тренером "Днепра-1" Игором Йовичевичем и нападающим "Колоса" Евгением Селезневым произошел конфликт после матча 9-го тура (0:2), сообщает Tribuna.com.

В ходе перепалки в подтрибунном помещении "Днепр-Арены" Йовичевич попросил Селезнева отвечать ему на украинском языке.

В ответ Евгений заявил, что Йовичевич, как хорват, не имеет права рассказывать, как ему говорить в его стране. Дальнейший конфликт удалось погасить с помощью работников "Днепр-Арены".

Как сообщал OBOZREVATEL, после замены в матче Селезнев устроил скандал с одним из зрителей.

Отметим, что матч проходил без болельщиков на трибунах. На них могли находиться только журналисты, работники и футболисты обеих команд.

Сам Евгений забил победный гол в этой встрече, реализовав пенальти на 25-й минуте. Это взятие ворот стало для него 114-м в истории чемпионатов Украины. Первое место по этому показателю удерживает легенда киевского "Динамо" Максим Шацких. На его счету 124 гола.

Ранее Селезнев неожиданно заговорил на украинском языке.

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