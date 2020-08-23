Селезнев из чемпионата Турции перешел в украинский сельский клуб – ТК "Футбол"

Экс-нападающий сборной Украины Евгений Селезнев подписал контракт с "Колосом" из села Ковалевка, Васильковского района, Киевской области, сообщает программа "Великий Футбол" на телеканале "Футбол 1".

Бывший одноклубник Селезнева по "Шахтеру" Вячеслав Шевчук, который является одним из ведущих передачи, прокомментировал этот трансфер в шутливой форме.

"Я знаю, что его условием было написать на футболке "Царь", – заявил Шевчук.

35-летний Селезнев в прошлом сезоне играл за турецкий "Бурсаспор". В сезоне 2019/20 провел 28 матчей, забив 10 голов.

Кроме выступления в чемпионате Турции и "Шахтере", футболист защищал цвета киевского "Арсенала", "Днепра", российской "Кубани", а также полсезона провел в испанской "Малаге".

В плей-офф УПЛ "Колос" занял 6-е место, выйдя в квалификацию Лигу Европы.

В 2016-м Евгений угодил в скандал после подписания контракта с "Кубанью". Тогда свой переход в клуб из страны-агрессора Селезнев объяснил необходимостью кормить семью.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 августа Селезнев женился на уроженке Воронежа Екатерине Беловой.