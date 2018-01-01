Секс за бутсы: звезда "Манчестер Юнайтед" влип в громкий скандал

Футболист английского "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард угодил в громкий секс-скандал. Полузащитника "красных дьяволов" обвинили в наличии интимной связи с одной из болельщиц. При этом игрок якобы отблагодарил подругу несколькими парой бутс.

32-летняя Леони Борек рассказала СМИ о сексе с футболистом. На откровенность девушка решилась после того, как узнала о том, что у Лингарда есть возлюбленная.

Новости В Мексике футболист убил судью во время матча

"Джесси – мальчик, который живет в богатом доме и ведет праздную жизнь. Он не знает, как обращаться с женщинами. Его поведение было отвратительным. Лингард говорил, что у него давно не было секса. У него на уме было только это", – заявила Борек.

Как сообщал "Обозреватель", английский футболист возмутил своей симуляцией во время матча.