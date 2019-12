"Секс в старости": легенда "Манчестер Юнайтед" возмутился игрой команды

Легендарный нападающий "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона поделился своим мнением об игре команды в последние годы.

""Манчестер Юнайтед" занимает особое место в моем сердце, но нынешнюю игру команды можно сравнить лишь с сексом в старости: вы стараетесь изо всех сил, но по итогу все остаются немного разочарованными", – заявил Кантона в рождественском видео на Twitter-аккаунте OTRO.

And rounding off The King's review of 2019... What does Eric Cantona think about the modern day Manchester United? 👀 😂 #MUFC #PL #TheKings2019 pic.twitter.com/5tvjQTMBUF