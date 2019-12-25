"Секс в старости": легенда "Манчестер Юнайтед" возмутился игрой команды

Легендарный нападающий "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона поделился своим мнением об игре команды в последние годы.
""Манчестер Юнайтед" занимает особое место в моем сердце, но нынешнюю игру команды можно сравнить лишь с сексом в старости: вы стараетесь изо всех сил, но по итогу все остаются немного разочарованными", – заявил Кантона в рождественском видео на Twitter-аккаунте OTRO.
Эрик Кантона
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And rounding off The King's review of 2019... What does Eric Cantona think about the modern day Manchester United? 👀 😂 #MUFC #PL #TheKings2019 pic.twitter.com/5tvjQTMBUF— OTRO (@OTRO) 24 декабря 2019 г.
Несмотря на неудачи "МЮ", француз верит в светлое будущее клуба.
"Они вернутся, потому что это самый большой клуб в мире", – добавил Кантона.
Напомним, что после сенсационного поражения в последнем туре английской Премьер-лиги "Красные дьяволы" занимают восьмое место в таблице с 25-ю очками.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко будет выставлен на трансфер и может покинуть команду уже в зимнее межсезонье.
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