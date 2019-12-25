"Секс в старости": легенда "Манчестер Юнайтед" возмутился игрой команды

Легендарный нападающий "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона поделился своим мнением об игре команды в последние годы.

""Манчестер Юнайтед" занимает особое место в моем сердце, но нынешнюю игру команды можно сравнить лишь с сексом в старости: вы стараетесь изо всех сил, но по итогу все остаются немного разочарованными", – заявил Кантона в рождественском видео на Twitter-аккаунте OTRO.

Эрик Кантона Динамо Киев от Шурика

Несмотря на неудачи "МЮ", француз верит в светлое будущее клуба.

"Они вернутся, потому что это самый большой клуб в мире", – добавил Кантона.

Напомним, что после сенсационного поражения в последнем туре английской Премьер-лиги "Красные дьяволы" занимают восьмое место в таблице с 25-ю очками.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко будет выставлен на трансфер и может покинуть команду уже в зимнее межсезонье.

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