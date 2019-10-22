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22 октября • обновлено в 11:45
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Секс-скандал с Роналду: появились неопровержимые доказательства в изнасиловании

1.7т Читать материал на украинском

Появились новые подробности по делу об изнасиловании, в котором обвиняется звездный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Как сообщает The Sun, ДНК игрока "Ювентуса" совпала с образцом, найденным на платье американки Кэтрин Майорги, которая обвинила футболиста в изнасиловании, якобы произошедшем в 2009 году.

По данным журналистов, заключение сделал детектив из Лас-Вегаса Джеффри Гайер. На одной из ста страниц электронной переписки с полицией и прокуратурой он написал: "ДНК совпадает".

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Напомним, летом 2019 года полиция Лас-Вегаса сняла все обвинения с Роналду, закрыв дело за неимением доказательств. Обвинения Кэтрин Майорги были признаны необоснованными.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду снялся в пикантной фотосессии с украинской моделью.

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Криштиану Роналду Кэтрин Майорга
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