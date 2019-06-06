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Секс-скандал с Неймаром: футболиста избила его же жертва – опубликовано видео

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Бразильский форвард ПСЖ Неймар был избит девушкой, которая обвинила его в изнасиловании и применении физической силы.

Соответствующее видео появилось на странице Tina #LecoNão в социальной сети Twitter.

В ролике, который был снят из соседней комнаты гостиничного номера, видно, как футболист и девушка ложатся на кровать, а через некоторое время Неймару достается несколько ударов по голове. "Вчера ты сделал мне больно и оставил здесь одну", – кричала при этом девушка.

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Отметим, что 27-летняя бразильянка, имя которой не называется, в разговоре с юристами позже призналась, что секс с футболистом был по обоюдному согласию. При этом она утверждает, что Неймар проявил к ней жестокость и бил ее. Она считает, что нападающий должен понести ответственность за физическое насилие.

Как сообщал OBOZREVATEL, Неймар не стал опровергать интимной близости с фанаткой, однако опроверг факт изнасилования.

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Персона
Неймар
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