Секс-шоп стал спонсором футбольного клуба в Нидерландах. Фотофакт

Максим Иншаков Футбол 23:46, 24.09.2020 Обновлено: 00:19, 25.09.2020

Нидерландский клуб "Эммен", выступающий в Эредивизии (Высший дивизион страны по футболу), заключил спонсорский договор с компанией, продающей секс-игрушки.

Клуб уже начал продавать футболки с названием секс-шопа.

"Уже заказано более 1200 экземпляров", – сообщает пресс-служба "Эммена".

Контракт рассчитан на один сезон. "Эммен", как сообщалось, заработает 500 тысяч евро за год сотрудничества.

Футболисты Эммена
Instagram Эммена
Футболка ФК "Эммен" с логотипом
Instagram Эммена
Домашняя форма
Instagram Эммена
Гостевая форма
Instagram Эммена

Как сообщал OBOZREVATEL, польская порноактриса Аманда Фокс решила материально помочь знаменитому итальянскому футбольному клубу "Виченца", испытывающего последнее время колоссальные финансовые проблемы.

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