Секс-шоп стал спонсором футбольного клуба в Нидерландах. Фотофакт

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Секс-шоп стал спонсором футбольного клуба в Нидерландах. Фотофакт

Нидерландский клуб "Эммен", выступающий в Эредивизии (Высший дивизион страны по футболу), заключил спонсорский договор с компанией, продающей секс-игрушки.

Клуб уже начал продавать футболки с названием секс-шопа.

"Уже заказано более 1200 экземпляров", – сообщает пресс-служба "Эммена".

Контракт рассчитан на один сезон. "Эммен", как сообщалось, заработает 500 тысяч евро за год сотрудничества.

Футболисты Эммена
Футблолка ФК "Эммен" с логотипом
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