Секс Милевского с Канделаки и другие топ-новости футбола

Вновь о футболе — вашей любимой игре, о которой вы хотите знать буквально все.

В истории действующего победителя Премьер-лиги, "Манчестер Сити", много интересных фактов. Одно из последних достижений команды Хосепа Гвардиолы — разгром "Уотфорда" (8:0) в рамках чемпионата Англии, в котором было установлено сразу несколько рекордов. Прежде всего, это самая результативная победа "Сити" в истории АПЛ.

Полузащитник Давид Сильва на 52-й секунде забил самый быстрый гол этого сезона в Премьер-лиге. А к 18-й минуте счет уже был 5:0 — рекорд скорострельности в Англии. "Обычно, когда до перерыва счет 5:0, второй тайм получается очень скучным. Мы же сделали все наоборот: заиграли еще агрессивнее и отлично доиграли матч", — отметил после игры Гвардиола.

К слову, именно в матче с участием "Манчестер Сити", в первом туре нового сезона против "Вест Хэма" (5:0 в пользу "горожан") впервые в Премьер-лиге была задействована система VAR, к услугам которой главный арбитр трижды прибегал по ходу матча. На родине футбола VAR прижился, уверен, приживется и в украинском чемпионате, где уже вовсю тестируют видеотехнологии.

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Международная федерация футбола приняла решение об изменении формата клубного чемпионата мира, начиная с 2021 года. В частности, состав участников расширится до 24 команд. Турнир планируется провести с 17 июня по 4 июля 2021 года вместо Кубка конфедераций. По задумке организаторов, от Европы будет восемь представителей, от Южной Америки — шесть. По три путевки получат команды из Африки, Азии и КОНКАКАФ. Еще один клуб попадет на чемпионат из Океании.

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Известная телеведущая и генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки впервые прокомментировала откровенное интервью футболиста Артема Милевского, в котором игрок заявил, что у него была сексуальная связь с Канделаки после ЧМ-2006. Тина не стала опровергать его слова, но ясно дала понять, что откровенный комментарий Милевского явно ее не обрадовал. "Единственное, в чем вижу проблему, — оказывается, есть мужчины, для которых самое яркое воспоминание в жизни — это встреча со мной, и они хотят про это рассказывать. На здоровье", — сказала Канделаки в программе #ДайДудя на радио "Эхо Москвы".

Ну, что сказать? Хвастайся, Миля, своими мячами, которые ты забил, своими дорогими автомобилями, которые разбил, деньгами, которые прокутил. Но негоже настоящему мужчине хвалиться своими победами на любовном фронте…

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Заглянем в футбольную энциклопедию OBOZREVATEL.

24 октября 1857 года. В английском Шеффилде на базе крикетного клуба создан первый футбольный клуб.

4 сентября 1955 года. Сыгран первый матч дебютного Кубка европейских чемпионов УЕФА. Лиссабонский "Спортинг" дома сыграл вничью с белградским "Партизаном" — 3:3.

22 августа 1964 года. На ВВС вышел первый выпуск "Матч дня". Ныне программа, которую ведет знаменитый Гари Линекер, в Книге рекордов Гиннесса как самое долгоиграющее футбольное телешоу в истории.

13 августа 1973 года. Лидер "Аякса" Йохан Кройфф перешел в "Барселону" за 6 млн гульденов (около 2 млн долларов). На тот момент это был рекордный трансфер в мировом футболе.

14 февраля 1979 года. Состоялся первый в истории футбола трансфер в 1 млн фунтов стерлингов: за такую сумму "Ноттингем Форест" купил у "Бристоля" форварда Тревора Фрэнсиса.

29 мая 1985 года. Перед финалом КЕЧ-1985 между "Ювентусом" и "Ливерпулем" (1:0) в Брюсселе английские фанаты спровоцировали драку, приведшую к давке и гибели 39 болельщиков, в основном итальянских.

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И напоследок немного юмора — Keep smile!

1. Звонок в дверь, мужик с бодуна открывает, а там стоит суслик:

- Ты кто??!!

- Как вы задолбали, алкаши долбаные! Белок на всех не хватает, так им в помощь нас напрягают…

2. Мужик говорит рядом сидящей девушке в баре:

- Девушка! Перестаньте жрать!

- О! Вы заботитесь о моей фигуре?

- Нет! Вы жрете мою водку!

3. Нет, в сильном опьянении заниматься сексом невозможно. Сверху укачивает, снизу засыпаешь.

4. Разговаривают два друга:

- Возвращаюсь я как-то с корпоратива, и вдруг сзади кричат: "Стоять! Стоять!!!"

- Ну, а ты что?

- Какое там стоять, я и полз то с большим трудом…

5. Муж говорит жене:

- Дорогая, я принял решение — бросаю пить!

- Как? Зачем? Кто же теперь будет называть меня красавицей?

6. На дне рождения:

- Не будите во мне зверя!

- Какого?

- Белочку! Ну правда, мужики, хорош наливать — завтра на работу.

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