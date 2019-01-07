''Секс, алкоголь, драка'': футболист сборной Украины сделал откровенное признание

Футболист сборной Украины Александр Зинченко откровенно рассказал, что больше всего ему помогает справляться со стрессом.

По мнению игрока английского "Манчестер Сити", есть три вещи, которые оказывают наибольший эффект. "Три вещи снимают депрессию: секс, алкоголь, драка. Выбирай", – заявил Зинченко, отвечая на вопросы болельщиков.

Кроме того, полузащитник рассказал, что чувствовал в тот момент, когда опрокинул кубок чемпионов Англии на церемонии награждения в минувшем сезоне. "О боже! Я наверняка больше не сыграю за "Сити", – поделился воспоминаниями Александр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Зинченко назвал Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) любимым видом спорта после футбола. При этом наш соотечественник признался, что больше всего болеет в турнире за россиянина.