"Секретное украинское оружие": в России высмеяли Ракицкого за провал в Лиге Европы

Российские болельщики высмеяли украинского защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого за его игру в матче 1/8 финала Лиги Европы с "Вильярреалом".

Питерская команда проиграла на своем поле 1:3, а наш соотечественник стал виновником двух пропущенных мячей его команды, чем и вызвал волну троллинга.

Ярослав Ракицкий

"Ракицкий топчик, два гола привез", "Не хочу искать виновных, но Ракицкий привез нам два мяча из трех. Надо что-то с этим делать. Похоже, это новое секретное украинское оружие", "Ракицкий похож на засланного казачка с соседнего хутора…", "Ракицкий, жди вызова в сборную", – отреагировали на выступление Ярослава читатели интернет-портала Чемпионат.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист сборной Украины Владимир Езерский потроллил Ярослава Ракицкого за переход из "Шахтера" в "Зенит", отметив, что футболисту стоит исповедаться.

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