МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

"Секретное украинское оружие": в России высмеяли Ракицкого за провал в Лиге Европы

9.6тЧитать материал на украинском

Российские болельщики высмеяли украинского защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого за его игру в матче 1/8 финала Лиги Европы с "Вильярреалом".

Питерская команда проиграла на своем поле 1:3, а наш соотечественник стал виновником двух пропущенных мячей его команды, чем и вызвал волну троллинга.

Новости
"Тяжелое положение": в России кинулись на защиту "жертве Ракицкому"

Ярослав Ракицкий

Ярослав Ракицкий

"Ракицкий топчик, два гола привез", "Не хочу искать виновных, но Ракицкий привез нам два мяча из трех. Надо что-то с этим делать. Похоже, это новое секретное украинское оружие", "Ракицкий похож на засланного казачка с соседнего хутора…", "Ракицкий, жди вызова в сборную", – отреагировали на выступление Ярослава читатели интернет-портала Чемпионат.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист сборной Украины Владимир Езерский потроллил Ярослава Ракицкого за переход из "Шахтера" в "Зенит", отметив, что футболисту стоит исповедаться.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Ярослав Ракицкий
Тег
ФК Зенит
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
19
Смешно
10
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги