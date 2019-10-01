Сдал "Шахтер": в "Аталанте" нашли "шпиона" перед матчем Лиги чемпионов

Наставник итальянской "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал, чего он ждет от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Шахтером", который пройдет во вторник, 1 октября в Милане.

Джан Пьеро Гасперини dynamo.kiev.ua

"Предстоит игра высокого уровня. Мы понимаем, что "Шахтер", как и мы, уступил в первом туре и тоже нуждается в результате. Будем атаковать и защищаться. "Шахтер" - сильная команда. В пользу соперника говорят результаты и уровень футболистов. Донетчане очень давно выступают в Лиге чемпионов. Мы же новички турнира, и, наверное, большему можем поучиться у них, нежели они у нас. Соперник лучше адаптирован к участию в таких международных соревнованиях", - отметил Гасперини, которого цитирует пресс-служба "Шахтера".

Также наставник "Аталанты" рассказал об украинском легионере своей команды Руслане Малиновском.

"Малиновский? Он раскрыл все секреты о "Шахтере", и мы все знаем о сопернике! Он очень хороший игрок, но еще не в лучшей форме. Возможно, увидим его в матче с "Шахтером". Малиновский прекрасно стартовал, но нелегко начать играть в итальянской команде, приспособиться к новому стилю. Я жду от него только самого лучшего", - добавил Джан Пьеро Гасперини.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" сыграет с "Аталантой" в рамках 2-го тура Лиги чемпионов: смотрите онлайн-трансляцию на нашем сайте.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!