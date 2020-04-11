"Считают селюками и бандеровцами": Рустам Худжамов назвал проблему Украины

Максим Богданов Футбол 09:32, 11.04.2020 Обновлено: 13:36, 11.04.2020

Бывший голкипер сборной Украины, защищающий сейчас ворота "Мариуполя", Рустам Худжамов, уверен, что общение на украинском языке очень важно для нашего выживания как нации, но есть сложность.

Рустам Худжамов
Динамо от Шурика

"Проблема, что в нашей стране считают селюками украинцев за то, что мы разговариваем на украинском. Разговаривая на украинском, мы становимся селюками, становимся бандеровцами. Чем-то таким не очень хорошим, хотя мы разговариваем на своей родной земле на родном языке. Я из села под Киевом, разговаривал на украинском, когда приехал в команду. Нас собрали, отдали в одну школу недалеко от базы "Динамо" на Нивках. Когда я переходил на украинский, мне говорили: "Фу, селюк". В начале 90-х все хотели отделиться от этого", - цитирует Худжамова tribuna.com.

Ранее Худжамов заявил, что у наших футболистов большие проблемы с украинским языком. По мнению спортсмена многие используют суржик и это настоящий кошмар.

Корме того, Худжамов раскритиковал нынешний состав Верховной Рады.

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