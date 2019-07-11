"Счастлив вернуться!" Ярмоленко сделал неожиданное признание

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко вернулся к полноценным тренировкам после более чем 8-месячной паузы. Также украинец признался, что очень соскучился по работе.

"Фирменная улыбка Ярмоленко стала шире чем когда-либо после возвращения украинца в строй и возобновления тренировок с "Вест Хэмом", — так начинается небольшая статья, посвященная игроку сборной Украины на официальном сайте лондонского клуба.

Андрей Ярмоленко whufc.com

Уже на протяжении десяти дней Андрей занимается в общей группе "Вест Хэма" на сборе в Швейцарии.

"Я счастлив вернуться к полноценным тренировкам, ведь за долгие восемь месяцев я очень соскучился по команде, соскучился по работе. Сейчас чувствую себя хорошо. Конечно, хотел бы сказать спасибо всему персоналу, который помогал мне все это время в восстановлении", — отметил Ярмоленко.

Также он поблагодарил болельщиков "Вест Хэма".

"Каждый раз, когда я приходил на домашние матчи команды, множество людей меня поддерживали — говорили о том, как они по мне скучают и как я нужен клубу. Я это очень ценю", — сказал поузащитник.

Напомним, что Ярмоленко получил тяжелую травму ахилла в сентябре прошлого года в матче с "МЮ".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Вест Хэм" неожиданно выступил с заявлением по Ярмоленко.

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