Сбросил 8 кг за неделю: на что пошел Марадона ради матча с "Реалом"

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
1,7 т.
Диего Марадона

Бывший одноклубник легендарного Диего Марадоны, который скончался 25 ноября, Хуан Карлос Унсуэ вспомнил, как тот похудел на восемь килограммов, чтобы сыграть за "Севилью" против "Реала".

В интервью изданию AS он рассказал, что перед поединком с мадридцами аргентинец отправился отдохнуть с семьей, а когда вернулся, то весил значительно меньше. Секретная диета Марадоны состояла в том, что он ел исключительно сырое мясо.

"Марадона сбросил восемь килограммов за неделю ради матча с мадридским "Реалом". В ту неделю он отправился в Сьерру-Неваду, чтобы отдохнуть со своей семьей, а когда вернулся через семь дней, то потерял 8 кг. Он рассказал, что на протяжении этого времени ел только сырое мясо, чтобы сыграть принципиальный поединок с "Реалом"", – вспомнил Унсуэ.

Диего перешел в "Севилью" в 1992 году после того, как отбыл 15-месячную дисквалификацию за употребление кокаина, и провел в команде один сезон. За это время он принял участие в 26 матчах и забил 5 голов.

Отметим, что матч против "Реала" имел большое значение для легендарного аргентинца, поскольку в 1982-1984 он выступал за "Барселону".

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети вспомнили малоизвестный другой гол века Марадоны, показав уникальное видео.

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