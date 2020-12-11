Сбросил 8 кг за неделю: на что пошел Марадона ради матча с "Реалом"

Бывший одноклубник легендарного Диего Марадоны, который скончался 25 ноября, Хуан Карлос Унсуэ вспомнил, как тот похудел на восемь килограммов, чтобы сыграть за "Севилью" против "Реала".

В интервью изданию AS он рассказал, что перед поединком с мадридцами аргентинец отправился отдохнуть с семьей, а когда вернулся, то весил значительно меньше. Секретная диета Марадоны состояла в том, что он ел исключительно сырое мясо.

"Марадона сбросил восемь килограммов за неделю ради матча с мадридским "Реалом". В ту неделю он отправился в Сьерру-Неваду, чтобы отдохнуть со своей семьей, а когда вернулся через семь дней, то потерял 8 кг. Он рассказал, что на протяжении этого времени ел только сырое мясо, чтобы сыграть принципиальный поединок с "Реалом"", – вспомнил Унсуэ.

Диего перешел в "Севилью" в 1992 году после того, как отбыл 15-месячную дисквалификацию за употребление кокаина, и провел в команде один сезон. За это время он принял участие в 26 матчах и забил 5 голов.

Отметим, что матч против "Реала" имел большое значение для легендарного аргентинца, поскольку в 1982-1984 он выступал за "Барселону".

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