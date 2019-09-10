Сборную Украины в Днепре ожидает необычный дебют

Сборная Украины впервые в своей истории проведет матч в комплекте формы белого цвета.

Болельщики привыкли видеть наших футболистов в цветах национального флага: сборная всегда играла либо в желтой форме с синими элементами, либо в синей — с желтыми вставками. Товарищеский матч со сборной Нигерии станет первым исключением из этого правила.

Сборная Украины впервые сыграет в белой форме ФФУ

Премьера белых футболок сопровождается благотворительным аукционом с целью собрать средства на лечение 16-летнего Никиты Малецкого, который занимается футболом с 7 лет. У Никиты была выявлена глиобластома — одна из разновидностей злокачественной опухоли мозга. Болельщики могут приобщиться к благотворительной акции, купив белые с золотыми вставками футболки сборной Украины, и получить автографы игроков и тренеров команды.

Матч Украина — Нигерия начнется 10 сентября на "Днепр Арене" в 21:30. Кроме того, это первая за 10 лет игра сборной Украины, которая состоится в Днепре.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-служба Федерации футбола Нигерии нелепо ошиблась в анонсе матча со сборной Украины, неправильно изобразив флаг нашей страны.

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