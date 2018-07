Сборную Швеции срочно эвакуировали перед матчем с Англией

Футболистам и тренерскому штабу сборной Швеции пришлось эвакуироваться из гостиницы в Самаре из-за ложной пожарной тревоги. Игроки срочно покинули здание через аварийную лестницу.

"Примерно в 8:30 утра команда вынуждена была эвакуироваться из гостиницы. Большая часть команды в это время спала. Это были небольшие технические проблемы", - приводит The Sun слова президента Шведского футбольного союза Карл-Эрика Нильссона.

The Sweden Football team was forced to evacuate their team hotel after false fire alarm this morning pic.twitter.com/Z70WvP5W7z