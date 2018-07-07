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Чемпионат мира 2018
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Сборную Швеции срочно эвакуировали перед матчем с Англией

6.8тЧитать новость на украинском

Футболистам и тренерскому штабу сборной Швеции пришлось эвакуироваться из гостиницы в Самаре из-за ложной пожарной тревоги. Игроки срочно покинули здание через аварийную лестницу.

"Примерно в 8:30 утра команда вынуждена была эвакуироваться из гостиницы. Большая часть команды в это время спала. Это были небольшие технические проблемы", - приводит The Sun слова президента Шведского футбольного союза Карл-Эрика Нильссона.

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Напомним, что 7 июля сборная Швеции сыграет в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу-2018 против Англии. Встреча начнется на "Самаре Арене" в 17:00.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в России организаторы ЧМ-2018 поиздевались над сборной Англии.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияСамара
Объект
сборная Швеции по футболу
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