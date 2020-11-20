Сборную России высмеяли за 0:5 от Сербии: спортивные итоги 19 ноября
Болельщики высмеяли сборную России по футболу за поражение от Сербии в Лиге наций, а СМИ выяснили, когда УЕФА примет решение по матчу Швейцария – Украина.
Кроме того, стало известно, что на самом деле происходило с украинскими футболистами в Швейцарии.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 19 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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