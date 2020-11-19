Российские болельщики не смогли сдержать эмоций, комментируя в сети разгромное поражение своей команды в 6-м туре Лиги наций.

Фанаты высмеяли тренерский штаб сборной, а также уровень игры некоторых футболистов.

"Дождались, сборная наконец-то играет как Германия", – пишут юзеры, намекая на недавний разгром немцев от Испании.

"Историческая х**ня. А Артемка че-то знал. Решил малым позором отделаться", – шутят юзеры вспоминая секс-скандала с Артемом Дзюбой, из-за которого его выставили из сборной.

"Вот она, до боли знакомая сборная России", "Наше место в Лиге D. Сан Марино и Гибралтар по 7:0 обыгрывать и кричать какая у нас великая сборная", "Если в центре штрафной Сербии поставить дерево, и игроки российской сборной будут пулять в него, то от дерева и то больше мячей в створ ворот отскочит, чем от Заболотного", – сокрушаются в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 6-го тура Лиги наций в Белграде Сербия – Россия завершилась со счетом 5:0. После этого поражения российские футболисты вылетели из второй корзины жеребьевки чемпионата мира-2022.