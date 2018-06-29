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Чемпионат мира 2018
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Сборную России по уровню игры сравнили с "дном" английской Премьер-лиги

2.1тЧитать новость на украинском

Известный английский тренер Гарри Реднапп, работавший в одном из сильнейших футбольных чемпионатов планеты, унизил сборную России по футболу.

На вопрос об уровне игры подопечных Станислава Черчесова специалист дал понять, что все очень плохо.

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"Россия? Предполагаю, что она находилась бы где-то между Премьер-лигой и Чемпионшипом. Как "Уотфорд". Хотя Россия точно лучше "Уотфорда", - цитирует Реднаппа "Спорт Экспресс".

Напомним, клуб английской Премьер-лиги "Уотфорд" в минувшем розыгрыше чемпионата занял 14 место из 20 команд с одним из худших показателей по количеству пропущенных мячей – 64 за сезон. Хуже только у расположившегося позицией выше "Вест Хэма" - 68, и вовсе вылетевшего в Чемпионшип "Сток Сити" - тоже 68.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1/8 домашнего чемпионата мира сборная России сыграет с командой Испании.

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Темы
Чемпионат мира 2018Чемпионат Англии
Объект
сборная России по футболу
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