Сборную России по уровню игры сравнили с "дном" английской Премьер-лиги

Известный английский тренер Гарри Реднапп, работавший в одном из сильнейших футбольных чемпионатов планеты, унизил сборную России по футболу.

На вопрос об уровне игры подопечных Станислава Черчесова специалист дал понять, что все очень плохо.

"Россия? Предполагаю, что она находилась бы где-то между Премьер-лигой и Чемпионшипом. Как "Уотфорд". Хотя Россия точно лучше "Уотфорда", - цитирует Реднаппа "Спорт Экспресс".

Напомним, клуб английской Премьер-лиги "Уотфорд" в минувшем розыгрыше чемпионата занял 14 место из 20 команд с одним из худших показателей по количеству пропущенных мячей – 64 за сезон. Хуже только у расположившегося позицией выше "Вест Хэма" - 68, и вовсе вылетевшего в Чемпионшип "Сток Сити" - тоже 68.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1/8 домашнего чемпионата мира сборная России сыграет с командой Испании.