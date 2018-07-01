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Чемпионат мира 2018
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Сборную России не пустили на тренировку перед игрой с Испанией

2.3тЧитать новость на украинском

Сборную России по футболу не пустили на поле московского стадиона "Лужники" потренироваться перед матчем 1/8 финала чемпионата мира с командой Испании.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Испания. Начало встречи – 1 июля в 17:00 по киевскому времени.

ФИФА вправе пойти на такой шаг для уравнивания условий команд при подготовке к игре, цитирует ТАСС главного тренера российских футболистов Станислава Черчесова.

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Российские игроки уже тренировались на поле "Лужников", где сыграли стартовый матч с командой Саудовской Аравии. Для испанцев же это первая тренировка на арене. Поэтому Международная федерация футбола не позволила проводить повторную тренировку для сохранения баланса в подготовке двух команд.

Напомним, что ранее неошибающийся оракул назвал исход матча Россия - Испания.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияМосква
Объекты
сборная России по футболусборная Испании по футболу
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