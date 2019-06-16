ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Сборной Украины U-20 устроили фантастический прием в Борисполе

770Читать материал на украинском

Чемпион мира по футболу среди юношеских команд - национальная сборная Украины, в воскресенье, 16 июня, прибыла на Родину.

В международном аэропорту Борисполь наших триумфаторов встречало огромное количество украинских болельщиков. Фанаты обливали своих любимцев шампанским и скандировали "Молодцы! Молодцы!"

Из аэропорта чемпионы мира поехали в Дом футбола, где в 19:30 началось торжественная церемония.

Сборной Украины U-20 устроили фантастический прием в Борисполе

Фото: Укринформ

Сборной Украины U-20 устроили фантастический прием в Борисполе

Фото: Укринформ

Сборной Украины U-20 устроили фантастический прием в Борисполе

Фото: Укринформ

Сборной Украины U-20 устроили фантастический прием в Борисполе

Фото: Укринформ

Сборной Украины U-20 устроили фантастический прием в Борисполе

Фото: Укринформ

Сборной Украины U-20 устроили фантастический прием в Борисполе

Фото: Укринформ

Сборной Украины U-20 устроили фантастический прием в Борисполе

Фото: Укринформ

Сборной Украины U-20 устроили фантастический прием в Борисполе

Фото: Укринформ

Сборной Украины U-20 устроили фантастический прием в Борисполе

Фото: Укринформ

Сборной Украины U-20 устроили фантастический прием в Борисполе

Фото: Укринформ

Сборной Украины U-20 устроили фантастический прием в Борисполе

Фото: Укринформ

Сборной Украины U-20 устроили фантастический прием в Борисполе

Фото: Укринформ

Новости
"До Украины расти и расти": в России с завистью оценили наш успех на ЧМ U-20

Как сообщал OBOZREVATEL, финал юношеского мундиаля Украина - Южная Корея завершился со счетом 3:1. Перед игрой стадион в Польше фантастически исполнил гимн нашей страны.

Позже появилось видео торжественной церемонии награждения и комментарий главного тренера победителей.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
УкраинаБорисполь
Тег
Молодежная сборная Украины по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel