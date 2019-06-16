Сборной Украины U-20 устроили фантастический прием в Борисполе

Чемпион мира по футболу среди юношеских команд - национальная сборная Украины, в воскресенье, 16 июня, прибыла на Родину.

В международном аэропорту Борисполь наших триумфаторов встречало огромное количество украинских болельщиков. Фанаты обливали своих любимцев шампанским и скандировали "Молодцы! Молодцы!"

Из аэропорта чемпионы мира поехали в Дом футбола, где в 19:30 началось торжественная церемония.

Фото: Укринформ

Фото: Укринформ

Фото: Укринформ

Фото: Укринформ

Фото: Укринформ

Фото: Укринформ

Фото: Укринформ

Фото: Укринформ

Фото: Укринформ

Фото: Укринформ

Фото: Укринформ

Фото: Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, финал юношеского мундиаля Украина - Южная Корея завершился со счетом 3:1. Перед игрой стадион в Польше фантастически исполнил гимн нашей страны.

Позже появилось видео торжественной церемонии награждения и комментарий главного тренера победителей.

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