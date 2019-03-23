Сборная Украины вывела из себя Роналду

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился эмоциями после первого поединка квалификации чемпионата Европы-2020 против Португалии. По словам украинского футболиста, капитан соперника Криштиану Роналду остался недоволен ничейным результатом.

"Понятно, что это команда высокого уровня. Они держали приличный темп, хоть и не очень высокий. Но мы выстояли, не скажу, что кто-то физически подсел. Зинченко общался с Бернарду Силвой, и тот сказал, что сильно устал, а Роналду был зол и ушел в отдельную раздевалку. Португальцы ожидали другого результата", - цитирует Степаненко Команда №1.

Криштиану Роналду

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