МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Сборная Украины вывела из себя Роналду

3.5тЧитать материал на украинском

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился эмоциями после первого поединка квалификации чемпионата Европы-2020 против Португалии. По словам украинского футболиста, капитан соперника Криштиану Роналду остался недоволен ничейным результатом.

"Понятно, что это команда высокого уровня. Они держали приличный темп, хоть и не очень высокий. Но мы выстояли, не скажу, что кто-то физически подсел. Зинченко общался с Бернарду Силвой, и тот сказал, что сильно устал, а Роналду был зол и ушел в отдельную раздевалку. Португальцы ожидали другого результата", - цитирует Степаненко Команда №1.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Новости
Провокация Роналду: в СМИ рассказали о решении УЕФА

Как сообщал OBOZREVATEL:

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Тема
Евро-2020
Персоны
Криштиану РоналдуТарас Степаненко
Теги
сборная Украины по футболусборная Португалии по футболу
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Harvey Angela
Harvey Angela
Google заплатив за кожну роботу в Інтернеті від 23000 до 33000 доларів на місяць... Моя молодша сестра була без роботи на місяцях, а попередній місяць її чек склав $ 28495, працюючи вдома від 3 до 4 годин на д0бу, aа зарoбітoк мoже бути більшe з часoм ....... Отримати більше тут ..... >>>>>>>>> w­w­w­.­I­n­t­e­r­n­e­t­4­3­.­C­o­m
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения