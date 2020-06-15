Сборная Украины выиграла чемпионат мира по футболу U-20, добыв волевую победу в финале

15 июня 2019 года молодежная сборная Украины выиграла чемпионат мира по футболу U-20, который проходил в Польше. В финальном матче наша команда добыла волевую победу над Южной Кореей.

В самом начале поединка наши соперники открыли счет ударом с пенальти, но во второй половине первого тайма нападающему "Динамо" Владиславу Супряге удалось восстановить паритет, а в начале второй половины он сделал дубль и вывел Украину вперед. Корейцы пытались сравнять счет, используя свою физическую мощь при стандартах, но нашей сборной удалось отбиться, а затем забить и третий гол на 89-й минуте после сольного прохода еще одного динамовца Георгия Цитаишвили – 3:1.

Напомним, что на пути к финалу наши соотечественники заняли первое место в группе со сборными США, Катара и Нигерии, а в плей-офф прошли Панаму (4:1), Колумбию (1:0) и Италию (1:0).

Как сообщал OBOZREVATEL, на торжественной церемонии, посвященной победе украинской сборной на чемпионате мира U-20, главный тренер чемпионской команды Александр Петраков посетовал на то, что многие недооценивают этот успех.