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20 ноября • обновлено в 19:21
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Сборная Украины вошла в топ-10 команд континента по итогам года

Сборная Украины вошла в топ-10 команд континента по итогам года
Команда одержала 7 побед, 3 встречи завершила вничью и не потерпела ни одного поражения
1.6т Читать материал на украинском

В 2019 году сборная Украины по футболу одержала 7 побед, 3 встречи завершила вничью и не потерпела ни одного поражения.

Набрав 24 очка из 30 возможных (80%), украинцы показали 8-й результат среди 55 европейских команд.

Наибольших успехов в этом году добились Бельгия и Италия, которые отпраздновали викторию во всех 10 играх, сообщает sport.ua. Ни одного матча, помимо бельгийцев, итальянцев и наших, не проиграли также Испания и Дания. Больше всех мячей забили Бельгия - 40, Англия - 38 и Италия - 37. Меньше всех пропустили Бельгия - 3, Италия и Турция - по 4.

Страна

И

В

Н

П

М

О

%

1.

Бельгия

10

10

0

0

40-3

30

100

2.

Италия

10

10

0

0

37-4

30

100

3.

Испания

10

8

2

0

31-5

26

86,7

4.

Франция

11

9

1

1

27-6

28

84,8

5.

Польша

10

8

1

1

18-5

25

83,3

6.

Турция

12

9

2

1

22-4

29

80,6

7.

Россия

10

8

0

2

33-8

24

80,0

8.

УКРАИНА

10

7

3

0

20-6

24

80,0

9.

Германия

10

7

2

1

33-10

23

76,7

10.

Португалия

10

7

2

1

26-7

23

76,7
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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Евро-2020
Тег
Сборная Украины по футболу
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