Сборная Украины вошла в топ-10 команд континента по итогам года

В 2019 году сборная Украины по футболу одержала 7 побед, 3 встречи завершила вничью и не потерпела ни одного поражения.

Набрав 24 очка из 30 возможных (80%), украинцы показали 8-й результат среди 55 европейских команд.

Наибольших успехов в этом году добились Бельгия и Италия, которые отпраздновали викторию во всех 10 играх, сообщает sport.ua. Ни одного матча, помимо бельгийцев, итальянцев и наших, не проиграли также Испания и Дания. Больше всех мячей забили Бельгия - 40, Англия - 38 и Италия - 37. Меньше всех пропустили Бельгия - 3, Италия и Турция - по 4.

№ Страна И В Н П М О % 1. Бельгия 10 10 0 0 40-3 30 100 2. Италия 10 10 0 0 37-4 30 100 3. Испания 10 8 2 0 31-5 26 86,7 4. Франция 11 9 1 1 27-6 28 84,8 5. Польша 10 8 1 1 18-5 25 83,3 6. Турция 12 9 2 1 22-4 29 80,6 7. Россия 10 8 0 2 33-8 24 80,0 8. УКРАИНА 10 7 3 0 20-6 24 80,0 9. Германия 10 7 2 1 33-10 23 76,7 10. Португалия 10 7 2 1 26-7 23 76,7

Ранее голкипера сборной Украины Андрея Пятова назвали лучшим вратарем квалификации Евро-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины установила исторический рекорд в отборе Евро-2020.

14 октября в 7-м туре квалификации чемпионата Европы-2020 "сине-желтые" обыграла чемпиона континента - команду Португалии - и с первого места вышли в финальную часть турнира.

Также стали известны все корзины перед жеребьевкой.

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