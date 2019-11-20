Сборная Украины вошла в топ-10 команд континента по итогам года

В 2019 году сборная Украины по футболу одержала 7 побед, 3 встречи завершила вничью и не потерпела ни одного поражения.
Набрав 24 очка из 30 возможных (80%), украинцы показали 8-й результат среди 55 европейских команд.
Наибольших успехов в этом году добились Бельгия и Италия, которые отпраздновали викторию во всех 10 играх, сообщает sport.ua. Ни одного матча, помимо бельгийцев, итальянцев и наших, не проиграли также Испания и Дания. Больше всех мячей забили Бельгия - 40, Англия - 38 и Италия - 37. Меньше всех пропустили Бельгия - 3, Италия и Турция - по 4.
|
№
|
Страна
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
1.
|
Бельгия
|
10
|
10
|
0
|
0
|
40-3
|
30
|
100
|
2.
|
Италия
|
10
|
10
|
0
|
0
|
37-4
|
30
|
100
|
3.
|
Испания
|
10
|
8
|
2
|
0
|
31-5
|
26
|
86,7
|
4.
|
Франция
|
11
|
9
|
1
|
1
|
27-6
|
28
|
84,8
|
5.
|
Польша
|
10
|
8
|
1
|
1
|
18-5
|
25
|
83,3
|
6.
|
Турция
|
12
|
9
|
2
|
1
|
22-4
|
29
|
80,6
|
7.
|
Россия
|
10
|
8
|
0
|
2
|
33-8
|
24
|
80,0
|
8.
|
УКРАИНА
|
10
|
7
|
3
|
0
|
20-6
|
24
|
80,0
|
9.
|
Германия
|
10
|
7
|
2
|
1
|
33-10
|
23
|
76,7
|
10.
|
Португалия
|
10
|
7
|
2
|
1
|
26-7
|
23
|
76,7
Ранее голкипера сборной Украины Андрея Пятова назвали лучшим вратарем квалификации Евро-2020.
Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины установила исторический рекорд в отборе Евро-2020.
14 октября в 7-м туре квалификации чемпионата Европы-2020 "сине-желтые" обыграла чемпиона континента - команду Португалии - и с первого места вышли в финальную часть турнира.
Также стали известны все корзины перед жеребьевкой.
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