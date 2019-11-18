Сборная Украины установила историческое достижение

Сборная Украины по футболу установила историческое для себя достижение, сыграв вничью в заключительном матче отбора к Евро-2020 с Сербией (2:2).

Гол нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина на последней минуте игры позволил "желто-синим" впервые завершить календарный год без единого поражения. До этого несколько раз наша команда уходила зимовать, имея в пассиве одну неудачу. Последний такой случай произошел в минувшем году, когда украинцы провалили матч Лиги наций в Словакии (4:1).

сборная Украины по футболу

В 2019 году подопечные Андрея Шевченко провели десять матчей, в которых одержали семь побед и трижды разошлись с соперником миром. Общая разница мячей составила 20:6. Самыми запоминающимися стали победы над Сербией (5:0) и действующим чемпионом Европы Португалией (2:1).

Отметим, что самыми неудачными в истории сборной Украины стали 2011 и 2012 года. Тогда в пассиве нашей команды было по пять поражений.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины обеспечила себе попадание в первую корзину при жеребьевке Евро-2020.

О спорте и не только – в нашем Instagram!